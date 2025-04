Guzide andrà ad accudire Tarik nella puntata di Tradimento in onda venerdì 11 aprile in prima serata e Yesim andrà su tutte le furie.

Le anticipazioni rivelano che Tarik sarà da solo con Oyku quando perderà i sensi e la bambina chiamerà Guzide. Nel frattempo, Yesim riuscirà a trovare il nuovo indirizzo di suo marito e correrà da lui per vedere la bambina. La donna resterà a osservare di nascosto dalla finestra e vedrà Guzide, Tarik e Oyku insieme.

Yesim soffrirà senza Oyku

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Yesim vivrà un periodo molto difficile.

Costretta a vivere a casa di Zelis con Ilknur, si renderà conto di avere un futuro incerto. Yesim cercherà lavoro, ma senza successo, e tornerà a casa in lacrime e piangerà con la zia Ilknur: "Che ne sarà di me?". A tormentare la donna non saranno soltanto i problemi economici, ma soprattutto il comportamento di Tarik, che le impedisce di vedere la sua Oyku. Alla bambina, l'avvocato racconterà che sua madre non vuole più vederla, perché non le importa più nulla di loro, ma non è così. Yesim soffrirà molto per la sua bambina e andrà ancora una volta in albergo per provare a vederla. Ad aprirle la porta della camera, però, sarà uno sconosciuto e Yesim capirà che suo marito si è trasferito con sua figlia.

Ilknur si darà da fare per aiutare sua nipote a scoprire il nuovo alloggio di Tarik e alla fine riuscirà a trovare il suo indirizzo. Nel frattempo, Yenersoy sarà nella nuova casa con Oyku e avrà una brutta influenza. Sarà molto difficile per lui gestire la casa e la bambina, soprattutto perché la tata che dovrebbe occuparsi di loro non si rivelerà affidabile.

Tarik sorprenderà la ragazza in camera con il suo fidanzato e nascerà un scontro in cui Yenersoy avrà la peggio, perché sarà colpito da un pugno.

Tarik privo di sensi, Oyku terrorizzata

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì sera, Tarik continuerà a occuparsi di Oyku da solo, ma, a un certo punto, crollerà. L'influenza e il pugno gli provocheranno un malore e l'uomo perderà i sensi di fronte agli occhi spaventati di Oyku.

La bambina, in preda al panico, chiamerà Guzide, che si precipiterà ad aiutare suo marito. Tarik si riprenderà in poco tempo, ma la febbre lo renderà ancora debole e Guzide gli preparerà qualcosa da mangiare e lo accudirà fino all'arrivo di Zeynep. Per qualche giorno, sarà lei a occuparsi di Tarik e Oyku. Nel frattempo, Yesim e Ilknur arriveranno all'indirizzo di Yenersoy e inizieranno a osservare dalla finestra i suoi movimenti. Quando Yesim vedrà Guzide felice con Oyku e Tarik penserà che marito e moglie siano tornati insieme e andrà su tutte le furie. "Sembrano una famiglia", urlerà disperata, ma Ilknur riuscirà a impedirle di fare una scenata.

Guzide e Tarik hanno messo da parte i rancori

Nelle puntate precedenti, Tarik ha dato a Guzide 100.000 dollari per fuggire con Oylum in America. I due hanno trovato il modo di andare d'accordo e hanno unito le proprie forze pur di salvare la loro figlia. Quando Yesim ha visto Tarik consegnare il denaro a Guzide, è corsa da Ilknur in preda alla rabbia, perché Yenersoy l'ha completamente tagliata fuori dalla sua vita. La donna ha iniziato a pensare che Guzide e Tarik fossero tornati insieme. Il rapporto tra Guzide e suo marito sta infastidendo anche Sezai, che, pur essendo sicuro dei sentimenti della donna, non sopporta la presenza di Tarik nella sua vita.