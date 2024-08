Aysel morirà dopo l'esplosione di una bomba nelle prossime puntate di The Family e Cihan sarà distrutto. Le anticipazioni raccontano che il fratello di Aslan sarà sconvolto dal dolore, perché oltre a perdere la donna che ama dovrà dire addio al bambino che aspettava con lei. Questa sarà la prima delle gravi conseguenze della vendetta di Ilyas, furioso per l'omicidio di suo figlio Serhat per mano dei Soykan.

La vendetta di Ilyas per la morte di Serhat

La famiglia Soykan si troverà in seria difficoltà a causa di Ilyas. che metterà Hulya di fronte a una scelta difficile.

Dopo aver scoperto che Aslan ha ucciso Serhat, Ilyas giurerà di vendicarsi con la stessa moneta e chiederà a Hulya di sacrificare uno dei suoi figli: Cihan o Aslan. Dal discorso tra i due si evincerà che Cihan è stato adottato dai Soykan, dopo che Yusuf aveva messo fine alla vita dei suoi genitori. Hulya non riuscirà a prendere una decisione così dolorosa, perché considererà Aslan e Cihan allo stesso modo, pur non avendo partorito entrambi. Il ritardo costerà molto caro ai Soykan, perché Ilyas piazzerà una bomba sotto una delle auto della famiglia che scoppierà in occasione dell'anniversario della morte di Yusuf. L'esplosione colpirà in particolare modo Aysel, in attesa del figlio di Cihan. La donna sarà ricoverata in condizioni disperate e i medici saranno cautamente fiduciosi, e Cihan inizierà a sperare che tutto possa andare per il meglio.

Aysel paga un prezzo molto alto

La famiglia Soykan sarà in pena per le condizioni di Aysel, soprattutto perché la ragazza era stata appena accolta. Hulya si sentirà profondamente in colpa e continuerà a piangere sulla foto dei suoi figli, sperando che tutto possa risolversi per il meglio. In un primo momento sembreranno esserci ottime possibilità di ripresa per Aysel e il suo bambino, ma la situazione peggiorerà improvvisamente.

In quel momento Cihan si troverà in ospedale e vedrà che i medici correranno nella camera della sua compagna. L'uomo assisterà alle manovre di rianimazione, ma alla fine vedrà che i medici si arrenderanno e capirà che è accaduto il peggio. Disperato, Cihan andrà a parlare con il medico che gli spezzerà il cuore: "Abbiamo fatto il possibile, ma abbiamo perso la paziente".

Aysel, da ex fidanzata di Aslan a futura moglie di Cihan

Nelle puntate precedenti, Aysel è apparsa come un personaggio negativo e vendicativo nei confronti di Aslan, il suo ex fidanzato. Ha iniziato una storia con Cihan per fare un dispetto al suo ex, ma presto la relazione è diventata seria e il sentimento è cresciuto. Aysel e Cihan hanno comunicato alla famiglia di aspettare un bambino e Hulya ha messo da parte il rancore per accogliere in casa sua nuora. La serenità appena conquistata, tuttavia, ha lasciato spazio a una tragedia e la vendetta di Ilyas è appena iniziata. L'uomo non si fermerà fino a quando non vendicherà Serhat uccidendo uno dei figli di Hulya.