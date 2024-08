Scontro tra Cihan e Aslan durante le prossime puntate di The family. Cihan non reagirà per niente bene quando scoprirà che è stato Yusuf a uccidere i suoi genitori e che per sentirsi meno in colpa rispetto all'omicidio compiuto, ha deciso di adottarlo. Se la prenderà con Aslan, al punto che gli sparerà un colpo in pieno petto, riducendolo in fin di vita.

Quando Aslan scopre che Cihan è stato adottato

Aslan scopre che Cihan è stato adottato da piccolo da Yusuf e Hülya. È stato İlyas a fargli sorgere il dubbio sul fatto che tra lui e Cihan ci potesse essere un figlio non biologico.

Dopo aver fatto di nascosto un esame del Dna, Aslan ha avuto la conferma dei suoi sospetti.

Ha chiesto a Cihan un incontro, in cui gli ha consegnato la busta chiusa contenente i risultati del test, in più gli ha annunciato la sua volontà di non voler stare più a capo degli affari della famiglia Soykan: si è detto disposto a passare tutto nelle sue mani. Questo bel gesto fatto da Aslan, però, molto presto gli si ritorcerà contro.

Cihan scopre che i suoi genitori biologici sono stati uccisi da Yusuf

Perché i complici di İlyas saranno sempre decisi a vendicarne la sua morte (è stato Cihan a ucciderlo con la collaborazione di Aslan), quindi il loro obiettivo sarà scatenare l'inferno nella famiglia Soykan, facendo scoprire a Cihan chi erano i suoi genitori biologici, ma soprattutto perché sono morti.

Gli recapiteranno una busta contenente un ritaglio di un giornale, un articolo che parla della morte di una coppia in un incendio. In più ci sarà una chiavetta usb. Cihan la guarderà con il suo portatile e scoprirà che quella coppia morta nell'incendio erano i suoi genitori, ma soprattutto che a ucciderli è stato Yusuf.

È scontro tra Cihan e Aslan

Cihan vorrà vendicarsi dei Soykan, dirà a Hülya che ha scoperto tutto, ma il suo obiettivo sarà Aslan. I due si ritroveranno nella villa e il confronto non sarà per niente pacifista, anche perché Aslan scoprirà delle sedute di psicoterapia che Cihan ha avuto con Devin.

Cihan, invece, dirà al fratello che è proprio un ingrato: gli ha passato tutti gli affari di famiglia solo perché voleva ripulirsi la coscienza per la storia dell'adozione.

A Cihan verrà in mente questa cosa perché nel video presente nella chiavetta usb ha sentito Yusuf dire che ha adottato Cihan, dopo l'uccisione dei suoi genitori, solo per sentirsi meno in colpa.

"Tuo padre mi ha rovinato, non mi è rimasto niente, mi ha distrutto l'infanzia", dirà Cihan ad Aslan con toni aggressivi, fino a quando tirerà fuori una pistola e gli sparerà un colpo in pieno petto. La situazione si presenterà più grave del previsto, Aslan riuscirà a salvarsi?