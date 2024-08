Hulya confesserà i suoi sentimenti per Ibrahim nelle prossime puntate di The Family. Le anticipazioni spiegano che la donna sarà terrorizzata all'idea di perdere suo cognato che lotta tra la vita e la morte: "Non andare via, io sono sola e anche tu". La sofferenza porterà Hulya ad ammettere che Ibrahim aveva ragione: "Ho scelto il fratello sbagliato", dirà riferendosi al suo matrimonio con Yusuf. In ospedale Hulya incontrerà anche Cihan che non perderà occasione per minacciarla e mostrarle tutto il suo odio.

Hulya in pena per suo cognato Ibrahim

La vita apparentemente perfetta di Hulya nasconde dei lati mai raccontati e questo verrà a galla in un dialogo tra lei e Ibrahim.

Quest'ultimo si troverà a combattere tra la vita e la morte dopo che Aslan lo ha avvelenato con una dose letale di insulina. Ibrahim avrà un grave malore a cena e finirà in coma. In ospedale andrà a trovalo Hulya che sembrerà terrorizzata all'idea di perdere suo cognato e mostrerà il suo lato più tenero. La donna prenderà la mano di Ibrahim e ammetterà: "Ho scelto il fratello sbagliato". Ricordando le parole che spesso le diceva suo cognato, Hulya spiegherà di non aver mai potuto confessare quello che provava per lui. In lacrime gli chiederà di resistere e di sopravvivere: "Non andare via", ripeterà la donna, "Sono sola e anche tu". Dopo aver aperto il suo cuore a Ibrahim, Hulya andrà nel bagno dell'ospedale e qui incontrerà Cihan.

"Non aver paura, non ti farà niente", dirà, "Perché tuo figlio è quello che decide in casa tua".

L'attacco di Cihan alla sua madre adottiva

Hulya resterà senza parole quando rivedrà Cihan dopo diversi mesi. L'uomo sarà molto chiaro con la signora Soykan e le dirà che presto si vendicherà di lei uccidendo Aslan. "Brucerò il tuo unico figlio", dirà Cihan, rivelando a Hulya che sicuramente è stato Aslan ad avvelenare suo zio.

La donna non prenderà sul serio le parole di Cihan e gli dirà che avrebbe bisogno di farsi curare, ma lui proseguirà. "Non me lo hai permesso, ricordi?", dirà a Hulya riferendosi alle sedute di analisi che aveva iniziato con Devin. Le parole di Cihan spaventeranno e feriranno al tempo stesso la signora Soykan, che per anni se ne è occupata facendole da madre.

"Morirai da sola", dirà con un sorriso beffardo prima di andare via. Hulya si ritroverà davanti allo specchio e penserà molto alle parole di Cihan.

Il rancore di Cihan verso i Soykan

L'odio di Cihan nei confronti della famiglia in cui è cresciuto deriva dal fatto che ha scoperto di essere stato adottato. Cihan si è reso conto che Yusuf e Hulya lo hanno cresciuto perché si sentivano in colpa visto che Soykan ha ucciso i suoi genitori naturali. Dopo aver avuto un duro scontro con Aslan, Cihan ha tagliato i ponti con tutta la famiglia e ha deciso di allearsi con Ilyas, loro acerrimo nemico. Hulya ha dovuto accettare questa scelta, ma ha sempre spiegato di amare i suoi due figli nello stesso modo, senza fare differenze di sangue.