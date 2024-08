Aslan incontrerà Sehrat e prima di farlo arrestare gli prometterà che lo ucciderà come spiegano le anticipazioni della puntata di The Family in onda mercoledì 7 agosto. "Pensi che meriti di vivere?", dirà Aslan al suo avversario mettendo in allarme i suoi uomini. Nel frattempo per Yagmur non sarà facile dimenticare l'aggressione, mentre Hulya porterà avanti la sua guerra contro Devin.

Le minacce di Aslan e la paura di Sehrat

Aslan e Devin discuteranno sul da farsi dopo la brutta aggressione subita da Yagmur. Quando Soykan scoprirà che il colpevole è Sehrat non ci penserà due volte e avrà subito intenzione di vendicarsi.

Devin, tuttavia, non sarà d'accordo con suo marito e lo convincerà ad affidarsi alla giustizia. Aslan ascolterà sua moglie e accetterà di far arrestare Sehrat, ma prima dell'arrivo delle forze dell'ordine ci terrà ad avere un incontro con il suo ex socio. Aslan e Sehrat si incontreranno a pranzo e la tensione sarà evidente. Soykan esordirà spiegando di avere un problema con sua moglie che non accetta il suo modo di vendicarsi. Aslan farà molta paura a Sehrat, spiegandogli che lui è abituato a risolvere le cose diversamente. Quando il discorso si sposterà sull'aggressione di sua cognata, Aslan, impugnando una pistola, chiederà a Sehrat: "Pensi che meriti di vivere?" .

Devin ancora nel mirino di Hulya

Sehrat penserà che Aslan sia sul punto di sparare, ma l'uomo si fermerà limitandosi a minacciarlo. Soykan avvertirà Sehrat che finirà in prigione, ma subito dopo lui sarà fuori ad aspettarlo e allora non esiterà ad ucciderlo. L'arrivo della polizia interromperà la conversazione e ci sarà l'arresto di Sehrat.

Nel frattempo, Devin si occuperà di sua sorella, ancora molto provata per l'aggressione che ha dovuto subire. La psicologa penserà di far distrarre Yagmur portandola in discoteca con Aslan, ma per la ragazza non sarà facile dimenticare. Hulya, invece, continuerà a complicare la vita di Devin, soprattutto dopo aver scoperto che Yagmur era una escort.

Aslan metterà subito le cose in chiaro con sua madre e le ricorderà che Devin e sua sorella fanno ormai parte della famiglia.

Il passato oscuro di Yagmur

Nelle puntate precedenti, Hulya ha scoperto l'oscuro passato di Yagmur grazie a Ibrahim. Quest'ultimo ha fornito a sua cognata tutte le prove del lavoro da escort che la sorella di Devin svolgeva poco tempo prima. Il passato di Yagmur è tornato a bussare alla porta anche con il ritorno di Sehrat che ha iniziato a perseguitarla. L'uomo, colpevole di aver ucciso una donna, voleva eliminare Yagmur che aveva assistito alla scena. Dopo un primo tentativo di aggressione in cui la ragazza è riuscita a scappare, Sehrat ha picchiato Yagmur facendola finire in ospedale in gravi condizioni.