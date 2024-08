Nella seconda stagione di The family İlyas morirà sul serio. Durante il finale della prima ha solo fatto credere di essere morto perché la sua intenzione era quella di vendicarsi dei Soykan per tutto quello che gli hanno fatto. Prima c'è stata la morte del figlio Serhat, poi ci sarà quella di Serap, e alla fine İlyas si vendicherà mettendo in atto un agguato che porterà Devin a lottare per la vita in terapia intensiva. La possibilità di perdere la moglie scatenerà la furia omicida di Aslan, che si ritroverà a far fuori per sempre İlyas.

La vendetta di İlyas

Come raccontato nelle puntate andate in onda di recente di The family, İlyas torna a Istanbul dalla Romania per vendicare in primis la morte di Serhat, il figlio che è stato fatto fuori da Aslan perché aveva provato a uccidere Yağmur.

La vendetta di İlyas si basa sul fare fuori uno tra Aslan e Cihan, e quando sembrerà giungere al suo obiettivo, saranno invece i due uomini a tendergli una trappola e a farlo fuori. Perlomeno, loro crederanno di averlo ucciso, ma la verità dei fatti è che da quella sparatoria İlyas ne uscirà vivo e sarà sempre più determinato a vendicarsi dei Soykan.

L'agguato la notte di Capodanno

La vendetta si farà più aspra quando verrà a galla una verità riguardante Serap, altra figlia di İlyas.

Durante la cena per il 95esimo compleanno della nonna Seher, la ragazza confesserà che Yusuf l'ha violentata in giovane età. Un dolore che non riuscirà più a reggere e che la porterà a compiere un insano gesto: prenderà una pistola e davanti a tutti si toglierà la vita.

İlyas faticherà a sopportare l'ennesima morte di un figlio, soprattutto perché dietro c'è sempre la mano di un Soykan.

Vorrà farli fuori definitivamente e progetterà di mettere in atto un agguato la notte di Capodanno. Grazie a Bedri, altro suo figlio avuto da Nedret, scoprirà il luogo in cui i Soykan festeggeranno l'arrivo dell'anno nuovo.

La morte di İlyas

Nell'agguato rimarrà ferita Devin. Le sue condizioni saranno gravi e rischierà seriamente di morire.

Si troverà in terapia intensiva e i famigliari pregheranno affinché si svegli. Intanto Aslan vorrà scoprire il nascondiglio di İlyas per farlo fuori, ma soprattutto il nome di colui che gli ha svelato il luogo in cui stavano festeggiando il Capodanno.

Tramite un video che Kıymet invierà a Hülya, scopriranno che a fare tale rivelazione è stato Bedri. Nedret temerà che Aslan possa far fuori il figlio, ma lui le dirà di stare tranquilla. Bedri, infatti, rivelerà ad Aslan il nascondiglio di İlyas e quando lo troverà per lui sarà la fine. Grazie all'aiuto dei suoi uomini, Aslan ferirà gravemente non solo İlyas, ma anche i suoi complici. Sarà sempre lui a dargli l'ultimo colpo, quello che porrà fine alla sua vita per sempre.