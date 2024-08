Altri difficili momenti in arrivo per Cihan durante le prossime puntate di The family. Dopo la morte di Aysel e del suo bambino, e la scoperta di essere stato adottato dai Soykan, dovrà dire addio per sempre a sua moglie. Sposerà Serap, la figlia di İlyas, che si toglierà la vita poco dopo aver confessato che Yusuf Soykan l'ha violentata.

La morte di Aysel

Nelle puntate di The family attualmente in onda, Aysel sta lottando per rimanere in vita. È la vittima più grave dell'attentato ordito da İlyas che, per sterminare tutti i Soykan ha deciso di piazzare una bomba sotto la macchina di Hülya e farla esplodere proprio nel momento in cui tutta la famiglia è riunita in cimitero per la commemorazione per l'anniversario della morte di Yusuf.

Aysel, purtroppo, è l'unica del gruppo a essere veramente vicino alla macchina. Le sue condizioni si presentano subito preoccupanti, anche perché la ragazza è incinta. Viene ricoverata in terapia intensiva, ma a causa di un arresto cardiaco muore.

Cihan e la lotta contro il suo passato

Non sarà l'unico problema che dovrà affrontare Cihan, perché poco dopo scoprirà anche una verità riguardante il suo passato: non è un Soykan, è stata adottato pochi istanti dopo la sua nascita, perché Yusuf ha ucciso i suoi genitori biologici e, per colmare il senso di colpa ,l'ha preso in adozione.

Per questo motivo, Cihan si avvicinerà a İlyas e l'aiuterà nella sua vendetta contro i Soykan. Sarà in questo modo che farà la conoscenza di Serap, la figlia di İlyas.

I due si innamoreranno e convoleranno a nozze. Cihan, però, non conosce un lato segreto della moglie, che riguarda proprio una vicenda che coinvolge la famiglia Soykan. La cosa verrà a galla durante un viaggio di famiglia, quando tutti i Soykan (Cihan compreso) si riuniranno per festeggiare il 95esimo compleanno di Seher.

Serap si toglie la vita

Ci sarà una cena alla quale parteciperà anche Serap, che coglierà la palla al balzo per fare una confessione. Davanti a tutti svelerà che 16 anni prima è accaduto un fatto che l'ha segnata per sempre: è stata violentata e ad abusare di lei è stato Yusuf. La ragazza se la prenderà soprattutto con Hülya, perché è stata lei ad accompagnarla in ospedale quando la ragazza ha provato a tagliarsi le vene per la vergogna e a nascondere per tutti questi anni questa vicenda.

Presa dalla rabbia, la ragazza tirerà fuori una pistola e la punterà contro Hülya. Si sentirà partire un colpo e inizialmente si penserà che sia riuscita a fare fuori la donna, ma la verità sarà un'altra: con quell'arma Serap si toglierà la vita. Così Cihan si dovrà fare forza per dire addio a un'altra donna della sua vita.