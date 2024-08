Valeria inizierà a manipolare Niko per allontanarlo da Renato nelle puntate di Un posto al sole del 2 e 3 settembre. Le anticipazioni spiegano che la donna sarà infastidita dall'ingerenza di Renato e ne parlerà con il suo fidanzato. Nel frattempo, Guido e Mariella saranno sempre più in crisi.

Il ritorno di Valeria e Niko da Formentera

Il ritorno dalla vacanza a Formentera cambierà gli equilibri a casa Poggi, perché Valeria inizierà ad essere sempre più presente nella vita di Niko. Renato non potrà che essere felice per suo figlio, che dopo tanta sofferenza ha finalmente trovato il sorriso accanto ad un'altra donna, ma l'idillio durerà molto poco.

Il signor Poggi, infatti, si renderà conto che Niko sta bruciando le tappe con la sua fidanzata, che ha già le chiavi di casa e di fatto convive con suo figlio a Palazzo Palladini. Renato non avrà intenzione di intromettersi, ma non potrà fare a meno di notare alcuni atteggiamenti sbagliati di Valeria, soprattutto nei confronti di Jimmy. La ragazza dimostrerà sin da subito di non avere molte attenzioni per le esigenze del bambino, che avrebbe bisogno di un'alimentazione sana. Valeria rientrerà spesso in casa con dei cibi pronti che non vanno bene per un bambino come Jimmy e Renato proverà a esporre le sue idee.

La preoccupazione di Renato e la sofferenza dei Del Bue

Quando vedrà Valeria arrivare per l'ennesima volta a casa di Niko con del sushi, Renato le farà notare che sta sbagliando.

Valeria ascolterà le parole del padre di Niko senza controbattere, ma avrà già in mente un modo per liberarsi di lui. Appena Niko rientrerà, infatti, Valeria non perderà occasione per cercare di convincerlo che dovrebbe staccarsi un po' da suo padre. Valeria, infatti, spiegherà che Renato è troppo presente nella sua vita e dovrebbe rendersi più autonomo.

Nel frattempo, Guido e Mariella non riusciranno a trovare un punto d'incontro nonostante gli sforzi di Silvia e Michele. I due coniugi si renderanno conto di non andare più d'accordo, ma anche che la separazione sarebbe troppo dolorosa per Lollo.

Il destino ha riunito Niko e Valeria, ma lei nasconde qualcosa?

Niko e Valeria si sono ritrovati dopo anni per caso, durante una vacanza a Cortina.

Per l'avvocato Poggi è stata una sorpresa rivedere il suo primo amore dopo vent'anni e ha trascorso gran parte della vacanza con lei. Valeria è entrata nella vita di Niko travolgendolo completamente e per lui, che dopo Susanna non aveva avuto nessun'altra donna, c'è stato un cambiamento radicale.

In un primo momento, Valeria non è stata molto simpatica a Jimmy, che all'improvviso ha visto suo padre togliere delle attenzioni a lui per stare con la sua fidanzata. Quando ha conosciuto la nipote di Valeria, però, Jimmy ha iniziato a cambiare idea e ha approvato la nuova relazione di suo padre. Renato, invece, pur essendo felice per suo figlio, è sempre rimasto scettico nei confronti di Valeria. Questa volta Poggi potrebbe avere ragione, perché la ragazza potrebbe nascondere qualcosa.