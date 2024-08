Nelle puntate di Un posto al sole e dal 26 al 30 agosto i piani di Alberto e Angelo prenderanno una brutta piega: Clara, in procinto di partorire, non potrà assentarsi dal rifugio che a breve sarà raggiunto da un gruppo di malavitosi. Inizialmente, Curcio avrebbe dovuto incontrare Alberto insieme al figlio Federico. Durante la sua assenza, il boss Angelo avrebbe dovuto mettere a segno la sua vendetta facendo fuori Eduardo. I piani dell'avvocato Palladini e di Torrente prenderanno tutt'altra piega e avrà inizio una corsa contro il tempo.

Spazio anche ad un nuovo dottore, che diverrà il primario del San Filippo, e al ritorno a casa di Rosa che però sarà piuttosto spiacevole a causa delle incessanti molestie di Luisa e Pasquale.

Anticipazioni Upas 26-30 agosto: torna Marina, Roberto incontra Michele

Dopo aver ultimato l'acquisto dell'emittente radiofonica in cui lavora suo figlio, Roberto vi si dedicherà a tempo pieno. In attesa del ritorno a casa di sua moglie, l'imprenditore organizzerà un incontro con Michele, sollevando l'agitazione del giornalista. Quando Marina rientrerà dalle vacanze, dovrà fare i conti con la strategia di Roberto in merito alla compravendita del piccolo Tommaso. L'intera faccenda porterà i due coniugi ad essere sempre più distanti l'ultimo dall'altra.

Magdalena, che si ritroverà ancora a Napoli in attesa dell'esito del processo sull'affidamento di Tommaso, spererà di poter cambiare la sua vita. Poco dopo ci sarà un duro faccia a faccia tra Ida e la zia, che susciterà turbamenti nell'animo della donna. Vedendola giù d'umore, Viola, Raffaele e Diego cercheranno di rincuorare Ida.

Finite le vacanze estive, molti inquilini di Palazzo Palladini ritorneranno a casa. Tra questi anche Raffaele. Dopo due settimane in portineria, Rosa riprenderà in mano la sua solita vita ma dovrà vedersela con i nuovi attacchi di Luisa e Pasquale. Ad allietare la madre di Manuel ci penserà un caro amico.

Anche Luca e Giulia faranno ritorno alla Terrazza, ma il comportamento della donna susciterà domande in Renato.

Quest'ultimo, infatti, tormenterà Raffaele nella speranza che gli svegli cos'abbia la sua ex moglie. Il portiere dovrà prendere una sofferta decisione.

Nuovo primario al San Filippo, Alberto corre a salvare la vita di Clara e Federico

Spazio anche ai coniugi vigili nelle prossime vicende di questa soap napoletana. A quanto pare, nemmeno la vacanza a Palinuro servirà a ricucire lo strappo che si è creato nella vita di marito e moglie. Del Bue, infatti, lascerà l'abitazione familiare per stabilirsi da Michele. Pur trattandosi di una misura temporanea, Mariella inizierà a preoccuparsi che il suo matrimonio sia giunto ai titoli di coda.

Al San Filippo l'atmosfera sarà carica di attese in quanto sta per arrivare il nuovo primario che occuperà il posto vacante lasciato da Luca.

Nel frattempo la gelosia pervaderà l'animo di Manuela che, attraverso Jimmy, cercherà di indagare sulla vacanza che Niko e Valeria hanno trascorso a Formentera.

Dopo che Alberto ha deciso di collaborare con il boss Torrente spifferando la posizione in cui si trova Eduardo, l'avvocato si accingerà a fare la prossima mossa: incontrare Federico e Clara nel giorno in cui si consumerà la vendetta. Ma un imprevisto costringerà Curcio a non muoversi dal rifugio, in quanto sarà in procinto di dare alla luce il figlio che porta in grembo. Questo cambio di programma rischierà di mettere in grave pericolo di vita sia la donna che il piccolo Federico. Spaventato da ciò che potrebbe accadere, Alberto cercherà di raggiungere il rifugio prima degli uomini di Torrente.

Grazie ad Alberto il clan Torrente può essere stanato

Dopo averli messi in grave pericolo, coalizzandosi con Angelo Torrente, proprio Alberto potrebbe essere il fautore del lieto fine di Eduardo e Clara.

Tutto avrà inizio quando un imprevisto costringerà Clara e Federico a rimanere nel rifugio, rischiando di essere uccisi dal clan di Torrente. Alberto cercherà di salvarli e non è da escludere che possa allertare la polizia, magari informando Eugenio e Damiano dell'imminente attentato ai danni di Eduardo. Quindi non è escluso che grazie alla soffiata dell'avvocato Palladini, il clan Torrente possa venire stanato in tempo.

In questo modo Eduardo, Clara e Federico potrebbero tornare ad amarsi alla luce del sole, riprendendo in mano la loro vita.