Nelle puntate di Un posto al sole del 2 e 3 settembre la piccola Nunzia starà per venire al mondo, ma suo padre Eduardo Sabbiese sarà in grave pericolo di vita. Alberto interverrà giusto in tempo, salvando l'ex camorrista dai due sicari ma lo metterà davanti a una sofferta decisione. Tra Mariella e Guido ci sarà una piccola svolta, seppur il matrimonio tra i due continuerà ad essere complesso. La presenza di Valeria inciderà molto anche nel rapporto tra Niko e suo padre Renato.

Clara sta per partorire, Alberto interviene in tempo e salva Eduardo

Nella puntata del 2 settembre si avvicina il momento di dare alla luce la bambina di Eduardo e Clara, che si chiamerà Nunzia e Rosa sarà in febbrile attesa. Questo giorno, però, non sarà vissuto con il giusto stato d'animo in quanto due sicari si prepareranno a far fuori Sabbiese. Sarà Alberto, all'ultimo istante a impedire che si consumi il dramma. L'avvocato Palladini, avendo messo in pericolo la sua ex e il marito, metterà l'ex camorrista davanti ad una dura scelta.

Spazio anche a Michele e Silvia che cercheranno di aiutare Guido e Mariella a riconciliarsi. Nonostante le vacanze estive trascorse a Palinuro, il cuore di Del Bue continuerà ad essere molto confuso e non sembrerà esserci niente da fare.

Finirà per prolungarsi la presenza di Valeria nell'abitazione di Niko, ma qualcuno inizierà a non tollerare più la situazione. Renato, infatti, farà molta fatica a non ficcare il naso in vicende che non lo riguardano.

Alberto si rende conto della gravità delle sue azioni

Nell'appuntamento di martedì 3 settembre, tra Eduardo e Alberto ci sarà uno scontro al termine del quale l'avvocato si renderà conto della gravità della situazione da lui causata rivelando a Torrente la posizione del nascondiglio dell'ex malavitoso.

Pur essendosi resi conto di non riuscire a risanare il loro matrimonio, Mariella e Guido non vorranno stare lontani l'uno dall'altra.

In seguito ad un confronto con Renato, Valeria riuscirà a manipolare Niko a suo piacimento.

Ipotesi trama: Clara si rivolge alla legge per impedire ad Alberto di vedere Federico

A quanto pare Eduardo e Clara scamperanno al pericolo in cui Alberto li ha messi.

Una volta superato il peggio ci saranno delle serie conseguenze da affrontare. Per l'avvocato Palladini la situazione non volgerà per il meglio e infatti dovrà fare i conti con la furia della sua ex. Non è da escludere che Clara, per punire Alberto, possa decidere di impedirgli di incontrare il figlio Federico. La donna potrebbe usare questa vicenda per rivolgersi alla legge e fare in modo che il suo ex le stia il più lontano possibile.