Una nuova vita si accingerà a venire alla luce nelle puntate dal 2 al 6 settembre di Upas: Nunzia, la figlia di Eduardo e Clara. Mentre quest'ultima sarà impegnata a partorire, suo marito si ritroverà in pericolo a causa di due uomini che vorranno ucciderlo. Ci penserà Alberto a salvare Eduardo, ma il suo gesto rischierà di costargli cara la vita in quanto Angelo potrebbe ucciderlo per il tradimento. Temendo che Torrente possa uccidere il collega, Niko si preoccupa e cerca di convincere Alberto a costituirsi alle autorità.

Nel frattempo a Palazzo Palladini si continuerà a lottare per l'affidamento di Tommaso.

Il giorno del processo giungerà e questa volta a scontrarsi saranno Lara e Magdalena. Inevitabilmente Ida sarà preoccupata, ma per fortuna non sarà lasciata sola perché Diego le fornirà tutto il supporto possibile. Samuel maturerà la decisione di recarsi a Berlino in quanto soffrirà per la rottura con Micaela. Anche Manuela sarà sofferente a causa dell'imbroglio subito da Costabile e per il suo progetto archeologico che rischiererà di non realizzarsi.

Una scelta sofferente per Eduardo

Le recenti azioni di Alberto avranno delle conseguenze. Dopo aver collaborato con il boss Torrente, mettendo il camorrista al corrente del luogo in cui Eduardo e la sua famiglia si nascondono, Palladini tornerà sui propri passi.

Proprio nel momento in cui Sabbiese si ritroverà a rischiare la vita per mano di due assassini che intenderanno farlo fuori, l'avvocato interverrà. Pur avendolo salvato, Alberto metterà Eduardo di fronte ad una scelta sofferente. Clara, in procinto di dare alla luce la piccola Nunzia, non riuscirà mai a perdonare il suo ex per aver messo in grave pericolo la sua famiglia.

Il doppiogioco di Alberto lo metterà in una posizione parecchio scomoda. L'uomo, infatti, rischierà rappresaglie da parte di Angelo. Temendo che il collega possa venir ucciso da Torrente, Niko si allerterà cercando di spingere Alberto a costituirsi alle autorità.

Spazio anche alla lunga novella di Tommaso. Il giorno del processo arriverà e Lara e Magdalena si scontreranno.

Preoccupata per come potrebbero andare a finire le cose, Ida si lascerà supportare da Diego.

Guido e Mariella non si separano, Rossella e Nunzio uniti per fermare Samuel

Pur non volendo ricucire il suo matrimonio, Guido non avrà intenzione di separarsi in quanto né lui né Mariella riusciranno a starsi lontani.

Valeria prolungherà il soggiorno a Palazzo Palladini e Renato metterà il naso in faccende che non lo riguardano. La situazione deflagrerà al punto che la donna farà in modo che Niko intervenga pur di fermare l'invadenza del genitore.

Manuela scoprirà di essere stata truffata da Costabile e che il suo progetto riguardante il parco archeologico rischierà di naufragare. Vedendola scoraggiata, Filippo e Serena le faranno una proposta che potrebbe cambiare le carte in tavola della ragazza.

Per Samuel non sarà affatto facile dimenticare Micaela. I due, a quanto pare, si sono lasciati e la donna è partita per la Germania. Nelle prossime puntate lo chef del Vulcano sarà determinato a raggiungere la sua ex a Berlino, ma Nunzio e Rossella cercheranno di fargli cambiare idea.

Fan commentano la nascita della figlia di Eduardo e Clara

La notizia della nascita di Nunzia, la figlia di Eduardo e Clara, sta impazzando sui social. I fan di questo longevo sceneggiato italiano si sono entusiasmati, spendendo commenti positivi su questo lieto evento. ''Sono felice che la bambina di Clara riesca a nascere ma speriamo che Eduardo non venga ucciso, mi dispiacerebbe tanto perché adesso è cambiato per amore della sua Clara'' ha commentato una fan.

''Nunziatina non si può sentire'' è il feedback di un'altra fan che non gradisce il nome scelto dai genitori. ''Perché...? Era il nome di Nunzia, la madre di Clara. Nunziatina è comunque un diminutivo o se vuoi un vezzeggiativo'' ha spiegato un utente, chiarendo le ragioni della scelta del nome per la nascitura.