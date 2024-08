Le anticipazioni delle puntate della soap tv The Family, che verranno pubblicate su Mediaset Infinity da lunedì 2 a venerdì 6 settembre, rivelano un colpo di scena inaspettato: Aslan sequestrerà Devin per non farla andare alla polizia. Nel frattempo, i Soykan finiranno al centro di uno scandalo a causa di un filmato diffuso su internet. Tolga, invece, non darà sue notizie e tutti lo cercheranno: chi per motivi legali, chi per motivi personali. Aslan e Devin, inoltre, aiuteranno una bambina a ritrovare la sua famiglia.

Aslan impedisce a Devin di andare alla polizia

Aslan farà di tutto per proteggere la sua famiglia e metterà i bastoni fra le ruote anche a sua moglie. Aslan, infatti, sequestrerà Devin per non farla mettere in contatto con la polizia. Nel frattempo, i coniugi Soykan troveranno una bambina di nome Hulya in lacrime. La piccola risulterà scappata dal matrimonio di suo fratello e Aslan e Devin aiuteranno Hulya a ricongiungersi con la sua famiglia.

Devin spara a Cihan

Nel frattempo, un video di sorveglianza riprenderà una scena che metterà a rischio l'onore e la reputazione dei Soykan. Devin, infatti, verrà filmata mentre spara a suo cognato Cihan. Il video verrà successivamente diffuso su internet e la famiglia di Hulya finirà al centro di uno scandalo pubblico.

I Soykan, inoltre, saranno ormai in crisi e si metteranno sulle tracce di Tolga: qualcuno avrà bisogno di lui per motivi personali e qualche altra persona necessiterà al più presto di vederlo per motivi legali.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Ilyas ha fatto un attentato contro i Soykan

Nelle precedenti puntate di The Family andate in onda su Canale 5, Ilyas ha scoperto che suo figlio Serhat è stato ucciso dai Soykan e hadeciso di vendicarsi.

Koruzade, quindi, ha fatto piazzare un ordigno sotto una delle macchine della famiglia di Hulya e ha fatto esplodere la bomba quando i Soykan sono andati via dal cimitero. Devin, intanto, ha riportato ferite, mentre Aysel è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Cihan, invece, si è disperato per le condizioni critiche della sua compagna e del bambino che portava in grembo Aysel.

Spazio anche alle vicende di Hulya, che non ha voluto accettare il ricatto di Ilyas: Koruzade le ha chiesto di scegliere quale dei suoi figli sacrificare per pareggiare i conti. Ibrahim, intanto, ha scoperto che Yagmur faceva la escort e ha informato Hulya della cosa. A quel punto, la madre di Leyla ha impedito alla sorella di Devin di sedersi a tavola con la sua famiglia, mentre Cihan ha iniziato ad andare in terapia da Devin e ha nascosto ad Aslan di essere diventato un paziente di sua moglie.