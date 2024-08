Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 5 al 9 agosto, Alberto si alleerà con Torrente per potersi vendicare di Sabbiese. Inoltre Ferri si attiverà per screditare in ogni modo Ida, ma Magda dopo aver parlato con la nipote deciderà di non aiutare l'uomo.

Renato invece sarà deluso per la scelta di Giulia di rimanere a Napoli con Luca, il tutto mentre proseguirà la crisi coniugale tra Guido e Mariella.

Silvia e Michele tornano a Napoli

Giulia non saprà se rimanere a Napoli insieme a Luca, oppure se andare ad Agrigento per trascorrere le vacanze con il resto della famiglia.

Intanto Renato sarà infastidito dal comportamento dell'ex moglie, la quale alla fine deciderà di rimanere in città con De Santis.

Samuel invece inviterà Micaela a fare un viaggio insieme, ma questo si rivelerà poco tranquillo e non mancheranno i momenti dolorosi per il ragazzo.

Nel frattempo Silvia e Michele faranno ritorno a Napoli e saranno pienamente coinvolti nella crisi coniugale di Mariella e Guido. Quest'ultimo si trasferirà a casa di Saviani, il quale comincerà a essere sofferente di fronte alla convivenza con l'amico. Mariella invece non sarà d'accordo con la scelta di Del Bue, inoltre a soffrire per la situazione sarà il piccolo Lollo.

Rosa sostituisce Raffaele in portineria e si sente sola

Roberto si attiverà in ogni modo per screditare Ida in vista del processo per l'affidamento di Tommaso. Intanto Magda, dopo aver incontrato la nipote al Vulcano, deciderà di non aiutare Ferri che si troverà a dovere gestire una situazione complicata. Marina intanto non tollererà più l'atteggiamento del marito e temerà che possa compiere qualche gesto avventato.

Inoltre Samuel chiederà a Micaela una opinione sulla loro storia, ma riceverà una risposta che lo lascerà spiazzato.

Nel frattempo Guido si troverà di fronte a una scelta complicata, dopo che Mariella lo esorterà ad andare in vacanza a Palinuro. In tutto questo Clara, Eduardo e Federico si godranno momenti di serenità nella località protetta, ma non sapranno che Alberto si è rivolto a Torrente per vendicarsi di Sabbiese.

Raffaele e Viola invece saranno pronti ad andare a Barcellona, mentre Renato non nasconderà la delusione per non avere riunito tutta la famiglia in Sicilia.

Intanto Damiano porterà Manuel a Gaeta, al contrario di Rosa che sostituirà Giordano in portineria e sentirà parecchia solitudine.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Alberto ha trovato la casa protetta nella quale sono nascosti Eduardo e Clara e ha meditato di vendicarsi, ritenendoli responsabili della sua separazione da l figlioletto Federico.

Intanto in vacanza a Baia Gialla Marika e Bice hanno compreso di avere molte cose in comune.

Marina invece si è accorta dell'eccessivo nervosismo di Roberto e ha capito che la trattativa con Chiara per l'acquisto della radio è solo un modo per non pensare alla questione del piccolo Tommaso.