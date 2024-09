Negli episodi di Beautiful in onda dal 30 settembre al 5 ottobre, Hope tornerà a casa da Liam e trascorrerà una serata romantica con lui, ma questo non servirà a farle distogliere il pensiero da Thomas.

Inoltre, Brooke ammetterà, di fronte alle domande di R.J., che Ridge sarà sempre una persona importante per lei, mentre Finnegan ribadirà a Sheila che non ha intenzione di perdonarla.

Steffy confessa a Finnegan i dubbi su Hope

Hope si troverà a San Francisco insieme a Thomas e sarà preoccupata per le possibili tensioni che potrebbero sorgere con il marito.

Il pilota dell'aereo, comunque, annuncerà che potranno ripartire, ma durante il viaggio il giovane Forrester le farà un massaggio alle spalle e questo aumenterà l'attrazione della ragazza nei suoi confronti. Una volta rientrati a Los Angeles, Logan trascorrerà una serata romantica con Liam, ma questo non basterà per farle allontanare il pensiero da Thomas.

Nel frattempo, Steffy confesserà a Finnegan i suoi dubbi riguardo il comportamento della sorellastra e che, nonostante tutte le problematiche, ha deciso di fidarsi di lei. In tutto questo, Carter si congratulerà con Thomas per il lavoro svolto con i clienti, mentre Sheila vedrà in carcere Mike, anche se rimarrà delusa, visto che avrebbe preferito ricevere Finnegan che aveva contattato per una visita medica.

Brooke vuole rispettare il patto con Taylor

R.J. esternerà ad Eric il pensiero che sua madre non potrà mai essere felice senza Ridge e poco dopo ribadirà lo stesso concetto a Steffy, la quale però preferirà non intromettersi nella vicenda e gli consiglierà di parlare dei suoi dubbi con Brooke. Quest'ultima, di fronte alle considerazioni del figlio, ammetterà l'importanza che Forrester avrà per sempre nella sua vita, ma che è sua intenzione rispettare il patto con Taylor per non minare la pace in famiglia.

Nel frattempo, Hayes dirà a Deacon di non arrendersi alla possibilità di avere un futuro insieme a Logan senior, ma l'uomo penserà subito ad uno stratagemma per avere campo libero con Ridge. La dottoressa ammetterà di amare ancora il suo ex marito, ma negherà doppi fini. In tutto questo, Finnegan incontrerà Sheila in prigione e le ribadirà che non ci sarà mai alcun rapporto tra di loro.

Intanto, Brooke parlerà con Hope di come il suo rapporto con Thomas stia diventando troppo intimo, mentre Liam avvertirà il giovane Forrester di non fare passi falsi con la moglie.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Hope e Thomas sono andati a San Francisco per incontrare dei clienti che si sono mostrati interessati alla loro nuova collezione. Il pilota dell'aereo, però, ha fatto sapere che, per un problema tecnico, avrebbero potuto non rientrare a Los Angeles in giornata. Liam ha accusato il giovane Forrester di avere organizzato tutto per rimanere da solo con la sua ex, al contrario di Steffy che ha invece difeso il fratello.