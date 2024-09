Hope si renderà conto che Thomas è ormai un chiodo fisso per lei nelle puntate di Beautiful dal 30 settembre al 5 ottobre. Le anticipazioni raccontano che Hope ripenserà al massaggio dello stilista al suo ritorno da San Francisco, quando Liam la aspetterà per una cena romantica. Nel frattempo, Steffy confiderà a Finn i suoi dubbi su Hope.

Il ritorno da San Francisco

Hope e Thomas saranno nuovamente al centro delle scene nelle prossime puntate di Beautiful e il loro viaggio a San Francisco li unirà ancora di più. Resteranno bloccati fuori città più del solito a causa di un guasto all'aereo e questo stuzzicherà i pensieri della figlia di Brooke.

Anche se non lascerà trasparire nulla, il massaggio di Thomas le riaccenderà una fiamma che si porterà dietro anche quando tornerà a casa. Liam aspetterà la moglie con una cena romantica e Hope trascorrerà una splendida serata con lui, ma Thomas resterà il suo chiodo fisso. Alla Forrester Creations i complimenti per Hope e lo stilista saranno molti, perché a San Francisco hanno fatto davvero un buon lavoro per la collezione che ha raggiunto ottimi risultati. Nel frattempo, Steffy non potrà fare a meno di dubitare della purezza dei sentimenti di Hope e le sue rassicurazioni non basteranno. La donna parlerà con Finn della paura che Thomas possa tornare a soffrire per la sua ex, ma non sarà l'unica ad avere questi dubbi.

Anche Brooke noterà una forte sintonia tra sua figlia e Thomas e si farà delle domande.

Gli avvertimenti di Liam per Thomas

Brooke entrerà in ufficio nel momento in cui una modella si complimenterà con Thomas e Hope per la loro complicità sul lavoro. La signora Logan noterà gli sguardi di sua figlia per lo stilista e quando resterà sola con lei ascolterà le sue sensazioni.

Hope confiderà alla madre che la situazione con Thomas sta prendendo una piega preoccupante e questo le mette ansia. Nel frattempo, Liam si avvicinerà a Thomas e si complimenterà per il suo lavoro a San Francisco, ma gli parlerà anche di Hope. Gli ricorderà che non abbasserà mai la guardia e che dovrà stare attento a fare qualche passo falso con la moglie.

Le bugie di Hope e i sospetti di Steffy

Hope sta vivendo un momento molto particolare, perché le sue certezze stanno crollando. Nelle puntate precedenti, ha sempre preso le distanze da Brooke, rimarcando che a differenza di sua madre lei è sempre stata una brava ragazza e non è attratta da uomini pericolosi. Questo concetto è stato ripreso anche da Steffy, che alla prima occasione ha accusato Hope di diventare proprio come Brooke. Queste parole hanno ferito Hope, ma l'hanno fatta anche riflettere, visto che è ormai innegabile la sua attrazione per Thomas. Per il momento Liam non sospetta minimamente di sua moglie ed è molto sicuro di quello che prova per lui. Gli unici dubbi che lo tormentano riguardano Thomas, ma per Hope è pronto a mettere la mano sul fuoco.