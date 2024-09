Kemal avvertirà Nihan che il suo autista Safak è il fratello di Hakan nella puntata di Endless Love si martedì 24 settembre. Le anticipazioni spiegano che Nihan sarà molto dura con Kemal: "Questa è l'ultima volta che ci vediamo", provando a chiudere i rapporti con lui. Soydere non si arrenderà, ma Nihan sarà molto decisa perché avrà paura di Emir.

Huseyn e Fehime dalla parte di Asu

Fehime e Huseyn discuteranno della scelta di Kemal che ha lasciato Asu all'improvviso e saranno molto preoccupati. La donna ricorderà a suo marito che Asu è sempre stata dalla parte di Kemal, ha dato molto nel suo rapporto e adesso ha bisogno di loro.

"Povera ragazza, è orfana e adesso è tutta sola", dirà Fehime. Huseyn affermerà che se Kemal sta ancora pensando a Nihan potrà scordarsi di avere due genitori. L'uomo prenderà il telefono per provare a convincere suo figlio a tornare con Asu, ma Kemal non risponderà Soydere sarà impegnato con le sue indagini e grazie all'aiuto di Zehir si introdurrà in casa di Hakan e scoprirà che ha pagato un costoso intervento per curare suo fratello, pur non avendo grosse disponibilità economiche.

Soydere vedrà che il poliziotto vive in una casa in affitto e che ha uno stipendio modesto, quindi capirà che Emir lo ha corrotto per tenerlo dalla sua parte. Poco prima di andare via, Kemal noterà la foto di Hakan con Safak, l'autista di Nihan, e scoprirà che è il suo fratello minore.

Kemal riuscirà a vedere Nihan di nascosto

Kemal si renderà conto che Safak è stato assunto come autista di Nihan da Emir per controllare ogni suo passo e avvertirà subito la donna. Nihan non risponderà alla chiamata e Kemal chiederà a Zehir di mandare uno dei suoi uomini da lei per darle un biglietto con un appuntamento.

La donna incontrerà Kemal in un posto sicuro e riceverà la notizia: "Il tuo autista è il fratello di Hakan".

Nihan sarà sorpresa e si renderà conto che Emir controlla ormai ogni suo movimento. "Questa è l'ultima volta che ci vediamo", dirà Nihan a Kemal che però le risponderà senza esitare: "Non c'è più fine per noi". La donna si alzerà e andrà via ripensando ai momenti felici trascorsi con Kemal. Quest'ultimo la seguirà per dirle che non dimenticherà mai la loro storia d'amore, ma Nihan tornerà a essere fredda: "Tutto è finito per noi".

Così Kemal la saluterà, ma prima le ricorderà di non avere intenzione di arrendersi perché il suo amore è più forte di tutto.

Il bacio di Emir e Nihan

Nelle puntate precedenti, Kemal ha deciso di lasciare Asu e la donna è corsa dai Soydere per chiedere il loro sostegno. Nihan non ha apprezzato la scelta di Kemal, perché teme che Emir possa capire che i due stanno lavorando per distruggerlo. Nonostante le sue remore, Nihan si è lasciata andare a un bacio appassionato con Kemal e si è confidata con Leyla. Quest'ultima ha messo in guardia sua nipote, ricordandole che Emir è stato in grado di farla pugnalare solo per punirla del suo ritardo e tutti loro sono in pericolo.