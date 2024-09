Ennesimo scontro tra Banu e Fehime durante le prossime puntate di Endless love. Mamma Soydere beccherà la nuora mentre sarà intenta a origliare una conversazione telefonica di Zeynep. Non le piacerà il suo atteggiamento indisponente, ma Banu la metterà in guardia: la figlia la sta solo prendendo in giro, è possibile che non se ne sia ancora accorta? La ragazza farà riferimento alla storia segreta che Zeynep ha con Emir.

La lite tra Banu e Zeynep

La verità della storia segreta tra Emir e Zeynep potrebbe ben presto venire a galla. A casa Soydere nessuno si è reso conto della cosa, eccetto Banu, che un giorno ha origliato una conversazione telefonica di Zeynep, in cui dichiarava di essere l'amante di Emir.

Scoperta che ha fatto sfociare una lite tra cognate, visto che sono anche venute alle mani. È stata Fehime a separarle e, da quel giorno, Banu ha sempre provato a farle capire che Zeynep le stava nascondendo qualcosa di importante. Con il passare delle puntate, viste le insinuazioni di Banu, aumenteranno i dubbi di Fehime, che si ritroverà a seguire la figlia.

Fehime crede che Hakan sia il fidanzato di Zeynep

Zeynep dirà alla madre che deve uscire per partecipare a una riunione dell'asilo, ma è sabato, le scuole sono chiuse. Zeynep, così, giustificherà la sua uscita dicendo che si tratta di un incontro straordinario, ma appena uscirà di casa, Banu mostrerà alla suocera il sito internet della scuola: sono chiusi da diverse settimane per dei lavori di ristrutturazione, quindi è impossibile che Zeynep stia andando là.

Fehime lascerà la casa e seguirà la figlia: la beccherà in un bar insieme a Hakan. La ragazza non saprà come giustificare tale incontro e dirà alla madre che lei e Hakan sono fidanzati. Fehime si metterà l'anima in pace: anche se Zeynep ha un matrimonio alle spalle, finalmente potrà rifarsi una vita con un uomo onesto.

Banu e le accuse contro Zeynep

La tranquillità, però, durerà ben poco a casa Soydere. Una sera Fehime si troverà nella sua camera da letto con la figlia e insieme guarderanno dei vestiti, quando a un certo punto squillerà il telefono di Zeynep: è Emir. Zeynep andrà a rispondere nella sua camera, ma a origliare la telefonata ci sarà Banu, che verrà subito beccata da Fehime.

"Senti, ti ho detto di non scherzare con mia figlia", dirà Fehime abbastanza arrabbiata, ma Banu avrà la risposta pronta: "Tua figlia è una bugiarda, ti sta prendendo in giro e tu non te ne accorgi?". Proprio in quell'istante, Zeynep uscirà dalla camera e dirà alla madre che sta uscendo per raggiungere l'amica Sema: in cinque minuti sarà nuovamente a casa.

Fehime penserà di avere sempre ragione: "Banu, te lo dico gentilmente, non disturbare la mia famiglia". La nuora, però, non si farà mettere i piedi in testa: "Se iniziassi a occuparti di tua figlia, forse potresti vedere come stanno realmente le cose".