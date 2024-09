Nihan finirà intrappolata in una cella frigorifera e rischierà l'ipotermia nella puntata di Endless Love di venerdì 27 settembre. Le anticipazioni rivelano che Nihan seguirà Emir all'incontro con Reshat, ma per nascondersi rischierà la vita. La donna chiamerà subito Kemal che correrà in suo aiuto e alla fine riuscirà a liberarla evitando il peggio.

Nihan nei guai per seguire Emir

Nihan ascolterà una telefonata sospetta tra Emir e Galip in cui Kozcuoğlu dirà a suo padre che presto saluterà per sempre Reshat. La donna farà finta di andare a trovare la signora Mujgan con Deniz, ma appena Emir lascerà la villa seguirà suo marito fino ad un magazzino.

Nihan si nasconderà e vedrà suo marito dare a Reshat una valigetta piena di soldi, ringraziandolo per aver tradito Kemal. "Sono abbastanza per scomparire", dirà Emir all'uomo, "Hai fatto un buon lavoro". Nihan continuerà ad osservarli e ad ascoltare suo marito dare indicazioni a Reshat per evitare che Kemal lo denunci alla polizia. In quel momento, però, Nihan urterà inavvertitamente contro delle casse e farà un rumore che insospettirà Emir. Quest'ultimo e Reshat si metteranno subito sulle tracce di chi lo stava ascoltando e Nihan sarà costretta a cercare un nascondiglio. Non avendo alternative, la donna si rifugerà in una cella frigorifera e si nasconderà tra le casse. Reshat entrerà nella ghiacciaia ma non vedrà Nihan e quando uscirà bloccherà la porta con un lucchetto.

La corsa contro il tempo di Kemal

Nihan resterà intrappolata nella cella frigorifera e si renderà conto di avere poco tempo per salvarsi dall'ipotermia. La donna telefonerà a Kemal e gli chiederà di andare a liberarla, mandandogli la sua posizione. Soydere non ci penserà due volte e correrà a Nihan, anche a costo di rischiare di finire in carcere.

In quello stesso momento, infatti, la polizia arriverà per arrestare Kemal, vittima di una trappola architettata da Emir e suo padre per incriminarlo come rapitore di Galip. Kemal si darà alla fuga per arrivare in tempo da Nihan e aprire la ghiacciaia in cui è intrappolata la donna.

Nihan inizierà a tremare dal freddo e le resteranno solo le forze per battere debolmente sulla porta in cerca di aiuto.

Kemal arriverà in quel momento e proverà a forzare la porta ma non sarà facile. Nihan non risponderà più alle sue domande e Kemal sarà terrorizzato: "Non addormentarti", urlerà mentre tenterà di rompere il lucchetto che lo separa dalla sua amata.

Riepilogo: la notizia della finta gravidanza

Nelle puntate precedenti, Kemal ha dovuto affrontare l'ennesimo inganno da parte di Emir. Questa volta, Kozcuoğlu ha fatto in modo che la stampa pubblicasse la notizia di una finta gravidanza di Asu. Emir ha agito pensando di aiutare Asu a tornare con Kemal, ma il suo gesto non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Pensando che fosse una trovata di Asu, infatti, Soydere è andato da lei in preda alla rabbia e l'ha accusata di aver ideato una fake news per costringerlo a restare con lei.

Successivamente Kemal ha incontrato Nihan e le ha spiegato che non c'è nessun bambino. Per la donna è stato un sollievo sapere che Kemal le è ancora fedele e come lei non si è mai avvicinato alla sua fidanzata.