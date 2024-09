Kemal consegnerà a Tufan una lettera da dare al ricattatore di Emir nella puntata di Endless Love in onda lunedì 30 settembre. Le anticipazioni spiegano che Tufan non eseguirà gli ordini e invece di chiamare Asu si recherà da Emir a dirgli tutto. Kozcuoğlu capirà che Kemal ha proposto al ricattatore che vuole approrpiarsi delle sue azioni. Nihan, invece, fingendo di scontrarsi con Tufan, si renderà conto che la lettera di Kemal è arrivata a suo marito.

Tufan non aiuterà più Asu

Kemal inizierà a nutrire dei forti dubbi sulla sincerità di Asu e dopo aver chiesto ad Ayhan e Leyla di indagare sui suoi genitori, scriverà una lettera.

Soydere consegnerà a Tufan un foglio da consegnare al suo vero capo, il ricattatore misterioso, in cui propone di rovinare Emir una volta per tutte. "Prendila e lascia decidere al tuo capo", dirà Kemal a Tufan senza dire nulla sul contenuto della busta. L'uomo prenderà il telefono per chiamare Asu e darle la lettera, ma all'improvviso si ricorderà di come è stato trattato da lei. Tufan non potrà fare a meno di ripensare alla freddezza di Asu quando l'ha implorata di non dirgli addio: "Sei il motivo per cui vivo". L'uomo penserà di non favorire Asu questa volta e invece di chiamare lei si recherà da Emir per dargli la lettera di Kemal. Nihan sarà fuori dallo studio di suo marito e capirà tutto quando vedrà Tufan entrare.

Emir prenderà la lettera e leggerà le parole che Kemal aveva scritto per Asu: "Ti offro una collaborazione per mettere fuori gioco tuo fratello. Ti darò le sue azioni in cambio delle informazioni che mi servono".

Nihan capirà la mossa di Tufan

Dopo aver consegnato la lettera a Emir, Tufan uscirà dallo studio e si scontrerà con Nihan che gli verserà del caffè sulla giacca.

La donna farà tutto questo per esaminare la giacca di Tufan e capire se la lettera è ancora nella sua tasca o meno. Dopo essersi accertata che il biglietto è stato consegnato a Emir, Nihan chiamerà Kemal e gli dirà tutto, confermando ancora una volta i suoi sospetti. Sarà chiaro che tra Tufan e il ricattatore è successo qualcosa che ha rotto i loro rapporti e Kemal ricostruirà i pezzi.

Soydere ripenserà alla sera in cui è andato a cercare le foto consegnate a Ozan, quando Asu era nascosta in casa di Tufan.

Da che parte sta Tufan?

Le carte a Endless Love sono tornate a mescolarsi quando è crollata la collaborazione tra Tufan e Asu. Quest'ultima, infatti, appena ha scoperto che Tufan ha inviato a Ozan le foto di Emir e Zeynep, è andata su tutte le furie. Asu ha capito che Tufan ha rivelato a Ozan il tradimento sperando che questo provocasse una rottura tra Nihan ed Emir e un riavvicinamento di Kemal alla sua ex. Asu ha detto chiaramente a Tufan che non ci sarebbe in ogni caso nessuna possibilità per lui e questo ha ferito molto l'uomo. Tufan si è schierato dalla parte di Emir? In questo momento sarebbe difficile pensarlo, visto che i Kozcuoğlu lo hanno diviso da sua madre, ma certamente Tufan non lavora più a favore di Asu e Kemal.