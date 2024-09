Le anticipazioni della soap Tv Endless Love riguardanti la puntata in onda martedì 24 settembre 2024 rivelano che Kemal, indagando su Hakan, avrà conferma che il commissario è tenuto sotto scacco di Emir e questo perché Kozcouglu lo ha aiutato a pagare un costoso intervento del fratello. Quest'ultimo sarà anche stato assunto come nuovo autista di Nihan per controllare i suoi spostamenti.

Kemal scopre che Emir ricatta Hakan per via del fratello

La trama del 24 settembre riprenderà dal momento in cui Asu avrà cercato un confronto con Nihan per capire le ragioni dell'annullamento delle nozze da parte di Kemal.

Alucahan sarà disperata e non si rassegnerà all'idea di essere stata lasciata dal fidanzato e cercherà conforto nel fratello Emir. Kemal, intanto, indagherà sul commissario Hakan, certo che l'uomo sia sul libro paga di Kozcouglu. Soydere comincerà ad avere conferma sui suoi sospetti nel momento in cui scoprirà che Hakan ha pagato un costoso intervento chirurgico al fratello. Kemal, a questo punto, sospetterà che Emir lo abbia aiutato finanziariamente, visto che il poliziotto non poteva certo permettersi una spesa del genere. In buona sostanza, sarà questo il motivo per il quale il commissario starà ora ricambiando il favore ricevuto in precedenza, lavorando per Emir.

Fratello di Hakan assunto per spiare Nihan: spoiler del 24 settembre

Le anticipazioni rivelano inoltre che Kemal scoprirà che il nuovo autista di Nihan è proprio il fratello di Hakan e sospetterà che Emir lo abbia assunto per monitorare tutti gli spostamenti della moglie. Soydere informerà Nihan di quanto appena scoperto e lei cercherà di mantenere le distanze da Soydere per non finire nei guai con Emir e anche per mantenere la promessa fatta a Fehime.

Dando invece uno sguardo alle trame successive, Nihan cercherà davvero di far funzionare il matrimonio con Kozcuoğlu, ma non sarà affatto semplice. In casa di Fehime e Huseyin, invece, andrà in scena una furiosa lite tra Banu e Zeynep, dopo che la prima ascolterà una telefonata della vedova di Ozan con Emir. Litigio che sarà interrotto solo dall'arrivo di Fehime, che prenderà le difese della figlia.

Continua il successo di Endless Love

Continua il successo di Endless Love, diventata ormai una delle soap Tv di punta di Canale 5, sostituendo Terra amara nel cuore dei telespettatori. La serie con Nihan e Kemal, in questo ultimo mese, si è guadagnata anche uno spazio nella prima serata del venerdì. Appuntamento che riesce a conquistare una media di oltre 2 milioni di telespettatori per uno share intorno al 15%. Visti i buoni risultati, è prevedibile che Mediaset confermi la dizi turca in prime time anche per le settimane a venire.