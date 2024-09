Sarà scontro tra Tarik e Zeynep durante le prossime puntate di Endless love. La famiglia Soydere sarà in frantumi da quando è venuto a galla che la ragazza è l'amante di Emir. Cacciata di casa dal padre, Zeynep soggiornerà in albergo, dove verrà raggiunta dal fratello Tarik per avere un confronto. Tra i due gli animi saranno accesi, soprattutto quando Tarik capirà che la sorella era l'amante di Emir anche quando era sposata con Ozan, per questo l'ha soffocato quel giorno in ospedale: voleva impedirgli di parlare e rivelare la cosa.

Hüseyin caccia Zeynep da casa

A casa Soydere ci sarà un terremoto quando Fehime svelerà a tutta la sua famiglia che Zeynep ed Emir sono amanti. La reazione più brutta ce l'avrà Hüseyin, che senza pietà caccerà Zeynep da casa sua. Le darà lo stretto necessario e la scaraventerà fuori in giardino. Impedirà a tutti i suoi familiari di fare qualcosa e Zeynep sparirà nel nulla, nessuno saprà quale sarà il suo destino.

La ragazza non avrà tanti soldi messi da parte, ma deciderà di soggiornare in un albergo: starà sempre lì, non uscirà mai dalla sua stanza. Tra le persone a lei care, nessuno rispetterà l'ordine di Hüseyin e in diversi andranno a cercarla. Il primo a trovarla sarà Hakan.

Zeynep riceve la visita di Hakan ed Emir

Grazie alla registrazione degli ospiti degli alberghi presso la polizia, Hakan riuscirà a trovarla. Andrà direttamente nella sua camera per proporsi per darle una mano, ma la ragazza rifiuterà qualsiasi cosa da parte sua: l'ha già messo abbastanza nei guai.

Il secondo a trovarla, grazie ai suoi uomini, sarà Emir.

Busserà alla porta della camera di Zeynep, ma non risponderà. Grazie a un facchino, corrotto con una lauta ricompensa, riuscirà ad avere un passepartout per entrare nella camera. La troverà addormentata: di nascosto controllerà il suo portafoglio e vedrà che non ha molto soldi. Così la prenderà e la porterà in un casa, una bella villa che si affaccia sul Bosforo.

Emir l'ha presa per lei e in più è disposto a darle uno "stipendio": settimanale o mensile, sta a lei scegliere. Zeynep non ne vorrà sapere: ha perso qualsiasi cosa per lui e intanto continua a trattarla come una semplice amante. La ragazza rinuncerà a tutti e tornerà in albergo. Qui riceverà un'altra visita, quella di Tarik.

Tarik scopre il passato della sorella

Tarik le rinfaccerà tutto quello che ha fatto e Zeynep scoppierà in lacrime. Il fratello non avrà intenzione di abbandonarla, ma vorrà sapere una cosa. Il giorno che Ozan è morto, lei gli ha raccontato che l'ha soffocato con un cuscino perché la stava calunniando: diceva che lei ed Emir avevano una relazione. Ozan diceva la verità? Già da allora lei era l'amante di Emir?

Zeynep negherà, ma Tarik non le crederà: "Hai ucciso Ozan per impedirgli di parlare". La sorella gli spiegherà che non voleva ucciderlo, ma lui ormai non saprà più a cosa credere: "Hai spezzato il nostro legame, non avresti dovuto farlo". "Anche tu mi lasci ora?", chiederà Zeynep, ma Tarik sarà impietoso: "Sto annegando nelle tue bugie e non so più cosa fare".