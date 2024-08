Zeynep ha ucciso Ozan soffocandolo e nelle prossime puntate di Endless Love emergerà che il ragazzo non si è suicidato. Le anticipazioni spiegano che attraverso un flashback si vedrà Zeynep entrare nella stanza in cui era ricoverato suo marito per farlo tacere sul suo tradimento. Si scoprirà che il comportamento di Ozan ha fatto perdere il controllo a Zeynep che per paura di essere scoperta gli ha tolto la vita.

Nihan e Kemal continueranno ad indagare

Ozan si è davvero suicidato? Questa domanda tormenterà Kemal e Nihan che non si arrenderanno e continueranno ad indagare sulla misteriosa morte del ragazzo.

Per arrivare alla verità ci vorrà ancora un po' di tempo, ma presto sarà chiaro che il ragazzo non si è tolto la vita. Grazie ad un flashback di Zeynep sarà possibile capire che proprio lei è entrata nella stanza in cui Ozan era ricoverato e l'ha soffocato con un cuscino. Zeynep attraverserà un momento di profonda solitudine quando Fehime scoprirà la sua relazione clandestina con Emir e la manderà via di casa. La ragazza non potrà più contare sull'aiuto di nessuno e Kozcuoğlu non farà altro che prendersi gioco di lei, umiliandola e usandola a suo piacimento. L'unico a stare vicino a Zeynep sarà Tarik che quando troverà il posto in cui si trova andrà a consolarla e a chiederle cosa sta succedendo nella sua vita.

A quel punto Zeynep dirà al fratello che ha molta paura di essere scoperta, visto che Emir ha rivelato a Nihan che prima della morte di Ozan lei si trovava nella sua stanza. Attraverso il racconto di Zeynep a Tarik, il pubblico potrà scoprire cosa è successo davvero il giorno della morte di Ozan.

Il terribile ricordo di Zeynep chiarirà tutto

Zeynep riporterà alla mente il ricordo doloroso del ricovero di Ozan per intossicazione. Emergerà che la ragazza è entrata nella stanza di suo marito senza farsi vedere da nessuno e lui, ancora furioso per aver scoperto il suo tradimento, ha provato a mandarla via. Ozan l'ha insultata pesantemente e ha iniziato ad urlare tutto il male che gli aveva fatto.

Quando Zeynep ha aperto la porta per andare via, ha visto arrivare Tarik ed è rientrata nella stanza di Ozan per farlo tacere. "Mi hai tradito", continuava ad urlare. A quel punto Zeynep ha messo una mano sulla bocca di suo marito per impedirgli di rivelare a tutti che il figlio che aveva in grembo poteva essere di Emir. Ozan ha iniziato ad agitarsi sempre di più e Zeynep ha perso il controllo, soffocandolo con un cuscino poco prima dell'arrivo di Tarik. La donna confesserà tutto a suo fratello molto tempo dopo, quando si ritroverà da sola e disperata: "Giuro che è successo per caso", dirà in lacrime.

La famiglia Soydere in crisi

Le cose nella famiglia Soydere vanno sempre peggio. Kemal è sul punto di sposare Asu pur non amandola, Zeynep è stata mandata via di casa per la sua relazione con Emir e Tarik è caduto in miseria.

Quest'ultimo, dopo aver lasciato il suo lavoro per Emir, ha deciso di aprire una concessionaria di auto ma non ha avuto fortuna e i debiti lo hanno sommerso in poco tempo. In preda alla disperazione, Tarik e Banu sono stati costretti ad andare a vivere a casa Soydere e non è stato affatto facile per Fehime accettare questa situazione. Banu è stata la prima a scoprire la tresca di Zeynep ed Emir e alla prima occasione ha detto tutto a sua suocera.