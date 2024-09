Nelle prossime puntate di Endless love, la vita di Zeynep sarà sempre più immersa nella solitudine. La sua famiglia non è più al suo fianco da quando è venuto fuori che è l'amante di Emir, per questo Hüseyin l'ha cacciata di casa. Vivrà un momento molto particolare quando si ammalerà e non ci sarà nessuno disposto a prendersi cura di lei.

Zeynep non ha più la famiglia al suo fianco

Zeynep verrà ripudiata dalla famiglia e per lei non sarà la prima volta. Già quando avevano scoperto che aveva sposato di nascosto Ozan, i genitori l'avevano cacciata di casa.

In quell'occasione, però, aveva i Sezin al suo fianco, anche se non l'amavano particolarmente. Durante le prossime puntate, però, Zeynep rimarrà veramente sola. Suo padre scoprirà che è l'amante di Emir e la caccerà di casa.

Non avrà un posto dove stare, per questo si troverà costretta ad alloggiare in un piccolo albergo. Non sarà proprio sola in questa "avventura", visto che Kemal le pagherà il soggiorno, ma non avrà intenzione di vederla.

Zeynep crede che Deniz sia la figlia di Kemal

Un giorno, quando i genitori non saranno presenti in casa, Zeynep entrerà per prendere dei vestiti. Si ricorderà della foto che la madre guarda sempre di nascosto: la troverà e scoprirà che riguarda la piccola Deniz.

Pensando a tutte le vicissitudini passate, Zeynep arriverà a una conclusione: la bambina è la figlia del fratello.

Riuscirà anche ad avere un incontro con Kemal e anche se lui riterrà preziosa questa informazione, non avrà nessuna intenzione di darle più peso del dovuto. Non si fida ancora della sorella, vista anche la vicinanza con Emir e l'amore che prova per lui: penserà che possa tradirlo.

Zeynep si ammala

Quella giornata, però, sarà meteorologicamente molto fredda e Zeynep finirà per prendersi un brutto malanno. Rientrerà in albergo con una brutta tosse, raffreddore e febbre alta. Prenderà una medicina, accenderà la pompa di calore e proverà a riscaldarsi sotto le coperte. Riceverà la visita di Hakan, che quando la vedrà in quelle condizioni vorrà portarla subito dal medico, ma lei non ne avrà la minima intenzione e lo manderà via.

Hakan si preoccuperà seriamente e chiamerà subito la signora Fehime: "Zeynep sta bene, non è nei guai, però si è ammalata, ha preso una brutta influenza". Hakan le dirà di averla visitata per pochi istanti, di essersi offerto di portarla dal medico, ma lei non ha voluto. "Ho pensato che lei potrebbe prendersene cura", affermerà Hakan. Fehime chiederà se la figlia sta veramente male e lui non potrà negherà che la situazione sembra essere alquanto grave. Cosa farà Fehime? Disobbedirà il volere del marito e andrà dalla figlia?