Ayhan prometterà a Leyla che si prenderà cura di Kemal ed eviterà che si cacci nei guai nella puntata di Endless Love di lunedì 16 settembre. Le anticipazioni spiegano anche che nel frattempo, Tarik si sentirà frustrato per il ritorno al lavoro alla bottega di suo padre, mentre Zeynep continuerà a vedere Emir. La sorella di Kemal si illuderà che Kozcuoğlu sia geloso di Hakan e deciderà di dargli un appuntamento.

Le preoccupazioni di Leyla

Leyla sarà sempre più preoccupata per Kemal che, deciso ad indagare sulla morte di Ozan, potrebbe mettersi in serio pericolo.

A questo proposito, la donna andrà a trovare Ayhan chiedendogli informazioni su Kemal e lui la rassicurerà. "Quel ragazzo ha sicuramente trovato qualcosa", dirà l'uomo, pur non rivelandole nulla sulle indagini. Ayhan dirà a Leyla che lui si occuperà di Kemal: "Non preoccuparti, avrò un occhio su di lui, me ne prenderò cura". "Non aver paura", assicurerà ancora Ayhan che con le sue premure dimostrerà di avere un debole per Leyla. Quando vedrà Kemal, Ayhan gli dirà di arrendersi con Nihan, perché oltre ad essere sposata ha una figlia e non sarebbe giusto distruggere una famiglia. Kemal sarà ferito da queste parole, ma Ayhan gli dirà che il suo è solo un consiglio.

Zeynep sospetterà di Emir e Banu

Nel frattempo, per Tarik sarà dura riprendere la vita di un tempo al salone di suo padre. L'uomo si sentirà frustrato e confiderà a Huseyn il suo senso di fallimento. Zeynep, invece, uscirà per incontrare Emir e gli farà diverse domande sul suo rapporto con Banu. La ragazza chiederà al suo amante se c'è ancora un legame tra lei e la moglie di Tarik, ma Kozcuoğlu negherà, ignaro del fatto che Zeynep ha origliato la loro telefonata.

Emir accuserà Zeynep di essere gelosa e lei non avrà problemi ad ammetterlo: "Non riesco a smettere di pensare a te, sei diventato come una droga per me". Emir reagirà con freddezza alla dichiarazione della ragazza, ma prima di andare via le chiederà di non vedere Hakan. Zeynep si illuderà che Emir possa essere geloso di lei e per stuzzicarlo deciderà di vedere il poliziotto.

Il periodo difficile di Banu e Tarik

Alla fine della scorsa stagione, Tarik ha chiuso i rapporti di lavoro con Emir per ricominciare una nuova vita con Banu. Il fratello di Kemal ha avviato un'attività di commercio di auto e all'inizio tutto procedeva per il meglio, ma all'improvviso si è ritrovato sommerso dai debiti. Dietro il fallimento c'è lo zampino di Emir che pur avendo concesso a Tarik di essere libero, continua a manipolare la sua vita servendosi di Banu. Quest'ultima, infatti, riceve del denaro dall'azienda di Kozcuoğlu e Zeynep se ne è accorta guardando sul suo computer. Tarik e Banu sono stati costretti a trasferirsi a casa Soydere. I due coniugi dovranno sopportare la convivenza con Huseyn e Fehime che non hanno mai accettato Banu in famiglia.