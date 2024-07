Kemal non perdonerà Zeynep e Tarik per avergli voltato le spalle nelle prossime puntate della seconda stagione di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che Soydere non abbraccerà Tarik neanche dopo la sua dichiarazione: "Non lavoro più per Emir". Kemal riserverà lo stesso trattamento per Zeynep perché non potrà dimenticare che sua sorella ha avuto una relazione con il suo nemico.

La cena di Fehime non basterà a riunire i Soydere

Al suo ritorno in libertà dopo aver sparato a Emir, Kemal dovrà affrontare i problemi lasciati in sospeso con la sua famiglia.

Fehime organizzerà una cena per festeggiare il ritorno di suo figlio e inviterà Leyla, Zeynep e Tarik. Una delle prime ospiti ad arrivare sarà Zeynep che si presenterà con la figlia di Nihan spacciandolo per la bambina di una sua cliente, visto che ha raccontato di fare la baby sitter. Kemal vedrà per la prima volta sua figlia, ignaro di essere il padre, e tra loro ci sarà subito una certa complicità. Soydere non userà la stessa tenerezza con sua sorella, colpevole di aver avuto una relazione con il suo nemico Emir. Nonostante la disperata richiesta di perdono di Zeynep, Kemal non vorrà saperne di abbracciarla e la guarderà con disprezzo. Soydere userà l'autocontrollo imparato in carcere per evitare di creare tensioni in famiglia e si allontanerà per qualche istante per riflettere prima di esplodere in una discussione.

Banu assente alla tavola dei suoi suoceri

Kemal andrà nella sua macchina per qualche minuto per evitare un forte litigio con Zeynep e vedrà arrivare Tarik. Quest'ultimo inviterà suo fratello ad uscire per parlargli e gli dirà di essere molto cambiato: “Non lavoro più per Emir”. A Kemal non basterà sapere che suo fratello non serve più Emir per cambiare la sua opinione nei suoi confronti.

Dopo aver voltato le spalle a Tarik, Soydere entrerà in casa senza rivolgergli la parola. Vedendo i suoi due figli rientrare, Huseyn chiederà se si sono riappacificati e per tranquillizzarlo Tarik gli risponderà che tutto è andato come voleva. Il padre chiederà anche a Tarik come mai Banu non sia andata alla cena e lui gli mentirà dicendo che la donna era ammalata.

In realtà, Banu non andrà dai suoceri perché pretendeva il perdono di Fehime che non l'ha mai accettata come nuora.

Un nuovo piano per Emir

Nelle puntate precedenti, Zeynep ha accettato di aiutare Emir tenendo con sé la figlia di Nihan che Kozcuoğlu ha rapito. L'uomo, infatti, ha scoperto che sua moglie viveva a Londra con la sua bambina e ha deciso di ricattarla per farla tornare con lui. Nonostante la piccola Deniz sia nelle mani di Emir, Nihan non si è piegata al volere di suo marito. La donna lo ha affrontato più volte ed è arrivata ad incendiare la villa dei Sezin, ma non ha accettato di tornare con lui, almeno fino a questo momento.