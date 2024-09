Durante le prossime puntate de La rosa della vendetta, Gülendam scoprirà che la madre ha avuto un infarto e che si trova in gravi condizioni in ospedale. Gülcemal la inviterà ad andare in ospedale, potrebbe essere l'ultima occasione per vederla viva, ma a Gülendam non interesserà: per lei la madre è morta da tempo.

Gülendam si ritrova sommersa di problemi

Gülendam non sta attraversando un periodo molto tranquillo. Anche se ha da poco scoperto di essere incinta, successivamente si sono presentati diversi problemi. Il primo riguarda la bugia che le ha detto Mert, ovvero le ha nascosto che in passato è stato fidanzato con Deva.

Ha sofferto alla sola idea di aver condiviso la casa con la vecchia fiamma del marito e per un attimo ha pensato di far fuori Mert con un colpo di pistola, salvo poi cambiare idea.

Successivamente, è venuta a conoscenza del fatto che Gülcemal vorrebbe sposare Deva, altra notizia che l'ha fatta andare fuori di testa. Sapendo del segreto che Deva e Mert hanno tenuto nascosto, ha chiesto al fratello di cambiare idea, ma lui non è sembrato disposto ad accontentarla. Ovviamente, Gülendam non gli ha rivelato il segreto, sennò Gülcemal sarebbe disposto a cacciare di casa anche Mert.

Gülendam e il duro confronto con Vefa sul segreto di Mert

In merito a quest'ultima vicenda, Gülendam avrà un duro confronto con Vefa.

La ragazza gli rivelerà di sapere che Mert e Deva stavano insieme, e lo rimprovererà per non averglielo detto appena l'ha saputo. "Ti ho vista felice perché eri incinta, non ho avuto il coraggio di dirtelo, ma non preoccuparti penserò a tutto io", dirà Vefa con l'intenzione di punire Mert: non vorrà ucciderlo, ma aiutarlo ad andarsene via.

Gülendam, però, non sarà d'accordo: "Sappi che mio marito non andrà da nessuna parte".

Vefa sarà stupito del fatto che Gülendam voglia solo stare con il marito, ma la donna sa perché si comporta così: "Hai odiato Mert fin dal primo giorno, pensi che non abbia capito che non lo sopporti Mert e che sei anche geloso di lui". Gülendam sarà chiara con Vefa: deve stare zitto e non dire nulla a Gülcemal, altrimenti lei si ucciderà.

Gülendam viene a sapere dell'infarto della madre

Proprio in quell'istante, squillerà il telefono di Vefa. È Gülcemal che gli dirà che Zafer ha avuto un infarto e che sta molto male. Deve comunicare la cosa a Gülendam e se vuole può portarla in ospedale per vederla: vista la gravità della situazione potrebbe essere anche l'ultima volta.

Gülendam, però, sarà brutale: "Per me può anche morire". Vefa proverà a farla ragionare: "Se le dovesse succedere qualcosa, te ne pentirai". Gülendam non si farà intenerire: "Per me mia madre è già morta tempo fa".