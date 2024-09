Nel nuovo appuntamento di Endless Love in onda sabato 21 settembre, Galip verrà travolto dallo scandalo nel momento in cui la stampa verrà a sapere che Mujgan è ancora viva. Verranno quindi a galla tutte le bugie dette da Galip in questi ultimi 25 anni e tutto questo avrà come conseguenza il crollo delle azioni della sua società. Intanto Nihan e Kemal scopriranno che Hakan è sul libro paga di Emir.

La stampa scopre che Mujgan è ancora viva, Galip nella bufera

La puntata della soap Tv in onda il 21 settembre riprenderà dal momento in cui Nihan e Kemal continueranno ad indagare sulla morte di Ozan.

Sezin riceverà dalla fotografa le immagini scattate nel momento del ritrovamento del cadavere del fratello. Scatti che Nihan farà avere a Kemal, il quale chiederà una consulenza ad un medico forense. Esaminando le immagini, emergerà che Ozan si è impiccato. Successivamente Kemal ordinerà a Zehir di portare via Mujgan dalla casa di cura. Un gesto che manderà su tutte le furie Galip e che avrà come conseguenza quella di rendere pubblico il fatto che la donna non è morta come aveva voluto far credere il padre di Emir per tutti questi anni. La famiglia Kozcouglu finirà nella bufera e Galip sarà costretto ad ammettere pubblicamente di aver mentito e di aver falsificato i documenti medici per evitare che la sua immagine venisse danneggiata a seguito del tentativo di suicidio della moglie.

Le azioni della società di Galip crollano

Kemal farà rapire il medico che ha aiutato Galip a tenere in stato vegetativo Mujgan per 25 anni. Nihan, invece, scoprirà che Efsane aveva ascoltato una conversazione tra Emir e un misterioso interlocutore in cui Kozcuoğlu gli diceva che Ozan una volta uscito dall'ospedale, doveva essere eliminato.

Kemal si rivolgerà ad Hakan cercando il suo aiuto, ma il commissario avviserà immediatamente Emir delle intenzioni di Soydere. Lo scandalo legato a Mujgan porterà seri guai finanziari alla famiglia Kozcouglu visto che le azioni della holding crolleranno vertiginosamente. Kemal e Nihan intanto, continueranno ad indagare sulla morte di Ozan e cercheranno di scoprire chi lo doveva far fuggire dalla Turchia.

Seguendo questa pista, i due ex fidanzati scopriranno che il commissario Hakan è sul libro paga di Emir.

Endless Love sospesa la domenica dal 29 settembre

La soap continuerà ad andare in onda tutti i pomeriggi compresi i weekend, sino alla fine di settembre. A partire dal 29 del mese ci sarà una variazione nella programmazione visto che la serie turca non verrà più trasmessa la domenica. Al suo posto Canale 5 trasmetterà la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Resta invariato, invece, l'appuntamento con Endless Love nel prime time del venerdì.