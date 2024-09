Salvatore sarà alle prese con gli attacchi della famiglia di Elvira nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 di lunedì 9 e martedì 10 settembre. Le anticipazioni rivelano inoltre che Concetta lavorerà a stretto contatto con Gianlorenzo e Ciro ne sarà geloso. Infine, Odile si sistemerà a villa Guarnieri, mentre Roberto e Marcello organizzeranno una sfilata speciale per le nuove collezioni.

Mirella pronta a sostituire Clara

L'assenza di Vittorio si farà sentire al Paradiso delle signore che riaprirà i battenti senza il suo storico direttore. A sostituire Conti saranno Roberto e Marcello che tuttavia riusciranno a sistemare tutto per la nuova stagione.

In atelier sarà tutto nelle mani di Gianlorenzo Botteri che dopo la partenza di Maria dovrà occuparsi anche della collezione degli abiti femminili. Lo stilista, sebbene sia già molto affermato nel suo campo, non ha poca esperienza nella linea donna e incontrerà qualche difficoltà ad adattarsi nel suo nuovo ruolo.

Delle vendite si occuperà Irene che sarà affiancata da Mirella, la nuova arrivata in sostituzione a Clara. Salvatore sarà felice con Elvira, ma la famiglia della ragazza sarà ancora restia nell'accettarlo. La madre della fidanzata di Salvatore inviterà sua figlia ad essere meno dura con suo padre. Gli attacchi da parte dei parenti di Elvira metteranno in difficoltà Salvo che in ogni caso non si arrenderà.

Ci saranno importanti novità anche a villa Guarnieri dove l'arrivo di Odile porterà scompiglio.

Una nuova vita per Odile

La ragazza, inoltre, comunicherà la sua intenzione di restare a Milano e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. La presenza di Odile sarà accolta dai Guarnieri con gioia, ma presto inizieranno ad arrivare i primi battibecchi tra lei e la contessa Adelaide.

Nel frattempo, per organizzare il lavoro in sartoria, Gianlorenzo Botteri potrà contare sull'aiuto di Concetta che si impegnerà molto per non deluderlo. La vicinanza di sua moglie allo stilista inizierà a infastidire Ciro, che si rivelerà molto geloso di Concetta. Roberto e Marcello penseranno di lanciare le collezioni della stagione in grande stile, con un'idea del tutto nuova: far sfilare i modelli e le modelle in coppia.

Chi è il padre di Odile?

Odile e Adelaide si sono ritrovate solo nella scorsa stagione. La contessa ha dato alla luce sua figlia e per anni l'ha creduta morta subito dopo il parto. Soltanto anni dopo, quando i genitori adottivi di Odile sono morti, Adelaide è venuta a sapere dell'esistenza di sua figlia ed è partita per la Svizzera per starle accanto. La contessa si è assunta le sue responsabilità e ha costruito un rapporto importante con sua figlia, tanto che la ragazza ha deciso di seguirla fino a Milano.

Ma chi è il padre di Odile? Per il momento non ci sono elementi precisi a riguardo e questa potrebbe essere una delle novità che verranno rivelate nella nona stagione della soap. L'attrice Vanessa Gravina non si è sbilanciata con le anticipazioni, ma ha detto che il padre della ragazza non è Umberto.