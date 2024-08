Tarik e Banu andranno a vivere a casa dei Soydere nelle puntate della seconda stagione di Endless Love. Le anticipazioni raccontano che i due sposi verranno sfrattati e si ritroveranno in gravi difficoltà economiche. Tarik sarà costretto a tornare a vivere dai suoi, condividendo la casa anche con Zeynep, che non sarà affatto contenta di questa novità.

Il grosso debito di Tarik e l'aiuto di Kemal

Banu e Tarik vivranno una situazione molto difficile economicamente. In un primo momento Tarik non parlerà alla sua famiglia dei tanti debiti che lo attanagliano: pur di non ammettere la sua sconfitta si rivolgerà a degli strozzini.

Gli interessi del prestito continueranno a crescere, tanto che Tarik non avrà più nessuna speranza di saldare i suoi debiti. Kemal si presenterà in concessionaria da suo fratello, deciso ad aiutarlo economicamente facendogli un assegno. Tarik, tuttavia, non potrà accettare a causa del suo orgoglio e strapperà l'assegno ricevuto. Preso dalla disperazione, ricadrà nella trappola di Emir e gli manderà un messaggio in cerca di aiuto, ma lui gli chiederà di aspettare una sua chiamata. Tarik non saprà più cosa fare per risolvere la situazione e a peggiorare le cose arriverà Banu, che chiederà a suo marito spiegazioni sui mancati pagamenti. Banu dirà a Tarik che sono appena stato sfrattati dalla loro casa a causa dei debiti: "Ci chiedono di svuotare la casa, hai rovinato tutto".

La proposta inaspettata di Huseyin

Tarik andrà a sfogarsi a casa dei suoi genitori, e spiegherà a Huseyin e Fehime di essere furioso con Kemal e di essere diventato un senzatetto. Tarik spiegherà che il fratello ha un conto in sospeso con Ayhan, l'uomo che ha preso in consegna il suo debito ed è certo di essere nei guai per colpa di Kemal.

I Soydere proveranno a mettere pace tra i fratelli e Huseyin incoraggerà il figlio ad andare avanti. "Hai una casa e un lavoro", dirà l'uomo a Tarik invitandolo a tornare a stare da loro. La proposta di Huseyin lascerà senza parole Zeynep e Fehime, che con Banu non hanno affatto un buon rapporto. "Questa è anche casa tua - dirà Huseyin a suo figlio - Vieni con tua moglie".

Tarik sarà scettico di fronte a questa proposta, ma si renderà conto di non avere molta scelta, anche se convincere Banu sarà difficile. Alla fine Tarik riuscirà a portare Banu a casa Soydere e i due saranno accolti con molte perplessità, soprattutto da parte di Zeynep.

Il cambiamento di Tarik e Banu

Nelle puntate precedenti, Tarik ha cambiato totalmente la sua vita. Dopo aver deciso di sposare Banu di nascosto dalla sua famiglia, contraria da sempre a questa unione, ha tagliato i ponti con Emir. Ha ricominciato da zero con la moglie, avviando una nuova attività di vendita d'auto. In un primo momento gli affari per Tarik sono andati bene, ma in breve tempo i debiti sono aumentati e ha perso il controllo della situazione. Per un lungo periodo ha mentito ai suoi genitori, vantandosi di avere un'attività molto redditizia, ma all'improvviso tutto è precipitato.