Le anticipazioni spagnole della soap tv La Promessa annunciano un colpo di scena inaspettato: Leonor scomparirà. Zia Mildred avvertirà i marchesi che la ragazza non è arrivata negli Stati Uniti. Alonso e Cruz, quindi, saranno in ansia per le sorti della loro figlia minore. E mentre proseguirà la storia d'amore fra Catalina e Pelayo, Jeronimo verrà a sapere del fidanzamento del conte. Spazio anche alle vicende di Curro, che si riprenderà dopo essere stato colpito da una fucilata durante una battuta di caccia.

Zia Mildred manda un telegramma ad Alonso e Cruz

Leonor lascerà La Promessa per andare negli Stati Uniti per lavorare in una rivista di moda. Come sarà andato il viaggio della figlia minore di Alonso e Cruz? Ci sarà un piccolo giallo che farà allarmare i marchesi: la loro figlia non arriverà negli Usa da zia Mildred, che invierà un telegramma che farà incupire i marchesi: Leonor non è mai giunta a casa sua. Dove sarà finita? La ragazza sarà stata rapita o avrà raccontato menzogne ai suoi genitori, inscenando un piano per fuggire e non essere trovata? Fatto sta, che Alonso e Cruz saranno in pensiero e in ansia per le sorti di Leonor.

Salvador e Maria vogliono sposarsi

Nel frattempo, Salvador e Maria intenderanno convolare a nozze al più presto, ma il loro matrimonio verrà proibito da Pia e Romulo.

La governante e il maggiordomo de La Promessa diranno ai due collaboratori dei marchesi che non potranno diventare marito e moglie. Come mai? Forse perché a palazzo sembrerebbe esserci un matrimonio imminente, che avrebbe sicuramente la precedenza rispetto al loro? Si tratterà forse di Catalina e Pelayo? Il conte e la figlia di Alonso si fidanzeranno ufficialmente e Jeronimo scoprirà questa cosa per caso.

Candela, intanto, racconterà a Vera dei sentimenti che Lope ha avuto per Maria e spiegherà alla cameriera che potrebbero non essere svaniti. Spazio anche alle vicende di Curro, che starà molto meglio dopo essere stato colpito da una fucilata nel corso di una battuta di caccia. Alonso, intanto, continuerà a indagare sulla vicenda e vorrà capire chi possa avere sparato.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Leonor ha spiegato ad Alonso e Cruz i suoi progetti

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Canale 5, Leonor ha spiegato nel dettaglio ad Alonso e Cruz i suoi progetti futuri. La figlia dei marchesi ha mostrato ai suoi genitori di avere preso contatti, mentre era ancora a Parigi, con persone negli Stati Uniti per un lavoro in una rivista di moda. La ragazza ha mostrato la corrispondenza e il biglietto prenotato per la partenza, comprato tempo prima. Inoltre, Leonor ha preso accordi con zia Mildred che l'avrebbe ospitata durante la sua permanenza all'estero. Spazio anche alle vicende di Maria, che è stata salvata da Jana grazie all'aiuto di Alonso, mentre Vera ha iniziato a lavorare alla tenuta.