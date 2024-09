Le anticipazioni della soap Tv La Promessa riguardanti ciò che andrà in onda su Rete 4 dal 30 settembre al 5 ottobre 2024 rivelano che Salvador punterà un coltello alla gola di Jeronimo, reo di essere il vero responsabile del furto di cui è stata ingiustamente accusata Maria. Quest'ultima intanto, non verrà riassunta e questo perché Cruz si opporrà al suo reintegro.

Cruz rifiuta di far tornare Maria: anticipazioni dal 30/09 al 5/10

La nuova settimana di programmazione de La Promessa riprenderà dal momento in cui Feliciano e Teresa hanno deciso di sposarsi.

I due saranno al settimo cielo mentre Maria sarà ancora confinata nella casa di Ramona, nonostante sia stata scagionata dall'accusa di furto. Il colpevole è infatti Jeronimo, il quale però non verrà allontanato da La Promessa suscitando per questo il malumore del resto della servitù. Manuel, Martina e Catalina cercheranno in tutto i modi di convincere Cruz a reintegrare Maria ma la marchesa sarà irremovibile e si rifiuterà di far tornare la domestica a palazzo. Simona intanto, confiderà a Lope il timore che Candela le abbia mentito e che non sia partita per Andujar. Vera, invece, conquisterà il resto della servitù nel momento in cui utilizzerà la sua prima paga per far loro dei regali.

Salvador punta un coltello contro Jeronimo, Feliciano lo ferma

Le anticipazioni rivelano inoltre che Salvador, sempre più affranto per la situazione di Maria, perderà il controllo nel momento in cui si troverà dinnanzi a Jeronimo. Salvador puntandogli un coltello alla gola, lo accuserà di aver messo nei guai Maria per un reato che invece ha commesso lui.

Nonostante sia sotto minaccia, Jeronimo si mostrerà sprezzante e questo farà infuriare ancor di più Salvador. Fortunatamente, prima che la situazione degeneri ulteriormente, arriverà Feliciano che riuscirà a far ragionare il suo amico. Alla tenuta intanto, si comincerà ad organizzare la battuta di caccia e Curro si eserciterà con le armi con l'aiuto di Manuel.

Lorenzo, invece, costringerà Pelayo ad allontanare Jeronimo. Tra il conte e Catalina tornerà finalmente il sereno.

La Promessa cambia orario e canale

A partire da lunedì 30 settembre, la soap Tv spagnola cambierà orario e canale, passando da Canale 5 a Rete 4. I nuovi episodi de La Promessa verranno trasmessi nella fascia oraria che va dalle 19:35 alle 20:30 dal lunedì al sabato, facendo da traino al programma di Paolo Del Debbio "4 di sera". Mediaset ha scommesso su questo sceneggiato in costume per rialzare gli ascolti del talk giornalistico e non resta che attendere qualche giorno per scoprire se questa scommessa sarà vincente oppure no.