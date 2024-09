Alì Vefa Türkoğlu scoprirà che Mert è la talpa nella decima puntata de La Rosa della vendetta in onda domenica 22 settembre. Le anticipazioni preannunciano che il braccio destro di Gulcemal scoprirà anche che Mert è l'ex fidanzato di Deva. Le bugie dell'uomo faranno andare Vefa su tutte le furie, tanto che lo picchierà e avrà intenzione di dire tutta la verità a Gulcemal e Gulendam.

Gulcemal verso la verità

Gulcemal sarà deciso a scoprire chi è la talpa che riferisce le sue mosse a Zafer e inizierà a tenere sotto controllo Mert. Quest'ultimo, infatti, è l'unico oltre a Deva ad essere entrato in famiglia da poco.

Gulcemal darà a Vefa il compito di sorvegliare Mert ed indagare sulla sa vita per capire se può fidarsi o meno di lui. Per il fidato collaboratore di Gulcemal non sarà difficile scoprire il grande segreto di Mert e questo lo manderà in crisi. Vefa sarà molto sorpreso quando si renderà conto che il marito di Gulendam è l'ex fidanzato di Deva. La prima cosa che l'uomo vorrà fare sarà parlare con Gulendam di quanto ha scoperto, ma sarà preceduto dalla donna che lo travolgerà con la sua felicità. Gilendam darà a Vefa la splendida notizia della gravidanza: finalmente non dovrà più fingere perché aspetta davvero un bambino da Mert. Il braccio destro di Gulcemal non se la sentirà di deludere la donna che ama e resterà in silenzio ad ascoltare la sua bella notizia.

Deva verrà a sapere tutto del passato di Gulcemal

Vefa avrà una grande rabbia nei confronti di Mert che oltre ad avergli portato via la donna che ama la sta ingannando mentendo sul suo passato. Per questo motivo, l'uomo aspetterà l'arrivo di Mert per aggredirlo, dicendogli di aver scoperto che è una talpa e che è anche l'ex fidanzato di Deva.

Dopo averlo picchiato, Vefa avvertirà Mert che il suo gioco è finito e che presto dirà tutto a Gulcemal. Il marito di Gulendam, tuttavia, dirà a Vefa che se lui morirà o fuggirà darà un grande dolore a sua moglie.

Nel frattempo, Gulcemal e Deva saranno sempre più vicini e ceneranno insieme. In questa speciale serata, l figlio di Zafer racconterà alla donna tutta la sua storia, compreso l'omicidio del padre di Armagan.

Gulcemal spiegherà che da bambino è stato accolto da Gara che lo ha cresciuto come un figlio e gli ha fatto capire cosa significa il calore di una famiglia. L'uomo racconterà di aver lavorato sulle navi e di aver salvato la vita ad un uomo ricchissimo che gli ha insegnato tutto sul successo e gli ha permesso di arrivare a essere così potente.

Deva e Gulcemal: due destini simili che si sono uniti

I destini di Deva e Gulcemal si sono incrociati per caso nelle scorse puntate. Gara, la donna che si è occupata di Gulcemal e Gulendam sin da quando erano piccoli, è la vera madre di Deva. Quest'ultima, al momento, è convinta che sua madre sia morta nel lago e per questo spesso si reca in quel luogo per sentirla più vicina.

Proprio vicino a quel lago, Gulcemal e Deva si sono incontrati per la prima volta e tra loro c'è stato uno scontro da cui però è stato quasi subito chiara una forte attrazione. Adesso Gara vive accanto a sua figlia a casa di Gulcemal e cerca di starle accanto anche se non può rivelarle la sua identità. Appena ne ha avuto occasione, la donna ha cucinato per sua figlia il suo piatto preferito e ha provato a starle vicina nei momenti difficili. Mentre Gara si è occupata di Gulcemal, Zafer si è occupata di Deva: entrambi i protagonisti hanno perso l'affetto della mamma da bambini e l'hanno ritrovato nella madre dell'altro.