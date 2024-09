Le anticipazioni turche delle nuove puntate della soap tv The Family raccontano che Cihan verrà ucciso durante un attentato che, in realtà, era stato organizzato per far fuori Aslan. Pur di proteggere il "fratellastro" non esiterà a fargli da scudo, finendo per beccarsi dei colpi di arma da fuoco che si riveleranno fatali.

Hulya, disperata per la morte di Cihan, deciderà di vendicarsi e a sua volta ammazzerà la mamma di Ilyas: Kiymet verrà freddata con dei colpi di pistola.

Cihan viene ucciso: anticipazioni turche The Family

La felicità dei Soykan nel corso della seconda stagione della soap verrà spazzata via nel momento in cui Ilyas avrà intenzione di far fuori per sempre Aslan, puntandogli una pistola contro.

Devin assisterà terrorizzata a tale scena, temendo di poter perdere per sempre il grande amore della sua vita che, in quel preciso momento, riuscirà a girarsi assieme a Cihan.

Il figlio adottivo di Hulya si renderà conto subito che Aslan è in pericolo e deciderà di intervenire per proteggerlo dal colpo del sicario.

Si assisterà così alla morte di Cihan, il quale verrà freddato da un colpo di arma da fuoco e per lui non ci sarà nulla da fare. L'uomo morirà tra le braccia dei suoi familiari, prima ancora che arrivino i soccorsi.

Hulya spietata e ammazza la mamma di Ilyas

Le anticipazioni turche di The Family rivelano che la morte di Cihan sarà difficile da digerire per Hulya, la quale non riuscirà a darsi pace e si dirà pronta a tutto pur di fargliela pagare alla famiglia nemica.

La donna, quindi, deciderà di presentarsi da Kiymet, madre di Ilyas, con lo scopo ben preciso di pareggiare i conti e in tale modo prendersi la sua rivincita.

L'anziana donna si ritroverà così a fare i conti con la furia cieca di Hulya, la quale estrarrà dalla borsa un'arma da fuoco e farà partire dei colpi che si riveleranno fatali.

Per Kiymet non ci sarà nulla da fare e morirà sul colpo, mentre Hulya andrà via soddisfatta.

La seconda stagione sospesa in televisione

Un secondo capitolo che si preannuncia sempre più intricato e ricco di colpi di scena, il quale sarà visibile in streaming solo su Mediaset Infinity.

Una scelta che ha deluso le aspettative dei fan che, in questi mesi estivi, hanno seguito le varie puntate della prima stagione in televisione su Canale 5.

C'è chi sostiene che questa serie avrebbe avuto tutte le carte in regola per essere trasmessa nella fascia serale di Canale 5 che, in queste settimane, sta accogliendo le nuove puntate di Endless Love.

In Turchia, infatti, venne realizzata proprio per la fascia serale e riuscì a ottenere un grande successo dal punto di vista degli ascolti tv, tanto da essere esportata in diversi Paesi.