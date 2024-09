Leyla verrà arrestata per l'omicidio di Tolga e ci sarà l'arrivo della zia Nedret nelle puntate di The Family dal 9 al 13 settembre. Devin si occuperà dei figli di Leyla, mentre Aslan farà di tutto per far tornare in libertà sua sorella. Per salvare l'azienda dalla bancarotta, inoltre, i Soykan saranno costretti ad accogliere Nedret, la sorella di Yusuf, come nuova socia.

La morte di Tolga e l'arresto di Leyla

Devin sarà decisa a lasciare Istanbul e divorziare da Aslan, e questa volta lui si arrenderà alla volontà della donna. Aslan la lascerà libera, ma i loro destini si incroceranno nuovamente.

Tolga verrà ucciso da Cihan con la complicità di Serap, la figlia di Ilyas. A pagare per l'omicidio, tuttavia, sarà Leyla, che verrà arrestata e portata in carcere. La donna sarà la prima sospettata dalla polizia perché emergerà un violento litigo tra lei e il marito poco prima del ritrovamento del corpo. I vicini testimonieranno di aver visto Leyla rincorrere Tolga e minacciare di ucciderlo: questo e l'assenza di altre impronte sul corpo di Tolga causerà l'arresto della donna.

Disperata, dovrà salutare i suoi figli e li affiderà alle cure di Devin, supplicandola di occuparsi dei suoi bambini in sua assenza. Dopo la richiesta di Leyla, Devin non se la sentirà più di lasciare Istanbul e deciderà di restare in città per aiutare la cognata.

Nel frattempo, Aslan si darà da fare per risolvere la situazione della sorella e pur di farla scarcerare rintraccerà Sansar obbligandolo ad autodenunciarsi per il delitto.

Aslan va a bussare alla porta della zia Nedret

La situazione finanziaria della famiglia Soykan sarà gravemente compromessa dagli ultimi scandali e dalle indagini sul riciclaggio di denaro.

La morte di Tolga aggraverà tutto, perché l'uomo avrebbe dovuto essere il capro espiatorio della vicenda. Aslan farà di tutto per salvare la sua attività e il porto da poco inaugurato. L'uomo si renderà conto che l'unica soluzione per l'azienda è quella di trovare un socio e sarà deciso a chiedere a sua zia Nedret di ricoprire questo ruolo.

Hulya e Ibrahim non saranno affatto contenti della scelta di Aslan e faranno di tutto per opporsi alla sua volontà, ma non ci saranno molte alternative. Emergerà che tra Hulya e la sorella di suo marito Yusuf non corre buon sangue per vicende accadute molti anni prima.

Nedret è la sorella di Yusuf e nasconde un segreto importante

La zia Nedret è interpretata dall'attrice Ayda Aksel, già nota al pubblico italiano per il suo ruolo di Zafer ne La Rosa e la vendetta. Nedret diventerà una delle protagoniste della seconda stagione di The Family e si trasferirà a Istanbul dopo la richiesta di suo nipote. La donna vive ad Adana con il figlio Bedri, lontana dalla famiglia Soykan a causa dei dissapori del passato.

Presto emergerà che Nedret ha avuto una relazione con Ilyas da giovane e per questo era stata cacciata di casa. Uno dei segreti più importanti che Nedret nasconde a tutti è che il padre di suo figlio Bedri non è suo marito, ma Ilyas il nemico della famiglia Soykan.