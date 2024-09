Kemal organizzerà un tranello a Zeynep ed Emir che rovinerà i loro rapporti nella puntata di Endless Love di giovedì 19 settembre. Le anticipazioni spiegano che Nihan uscirà di notte per ascoltare con Kemal le ultime registrazioni di Ozan e capirà che suo fratello non è stato ucciso. Nel frattempo, Zeynep vedrà dei messaggi di Nihan sul telefono che Kemal ha dimenticato a casa sua e avvertirà subito Emir. Quest'ultimo si precipiterà a casa di Kemal in cerca di sua moglie ma farà un buco nell'acqua, perché Nihan sarà già andata via grazie all'aiuto di Zehir.

Kemal lo accoglierà con un sorriso sprezzante e gli spiegherà di averlo attirato da lui con un tranello: "Una lezione per dimostrarti cosa non ti appartiene". Emir telefonerà a Zeynep in preda alla rabbia e chiuderà con lei: "Non voglio vederti mai più". Quando arriverà a casa. Emir troverà Nihan a dormire con Vildan e il piano di Nihan e Kemal sarà perfettamente riuscito.

Il piano di Kemal e Zehir

Kemal andrà a cena a casa Soydere e tenderà una trappola a Zeynep con l'aiuto di Zehir. Quest'ultimo, infatti, lascerà dei messaggi sul telefono di Kemal a nome di Nihan, con un appuntamento alle 3 di notte a casa sua. "Non so se potrò ingannare Emir", leggerà Zeynep, ignara del fatto che suo fratello abbia lasciato volutamente il suo telefono per farglielo trovare.

Nel frattempo, Nihan aspetterà che suo marito vada a dormire per andare da Kemal e ascoltare le registrazioni delle ultime telefonate di Ozan dal carcere. "Devo uscire da qui Nihan": queste saranno le parole che la donna ascolterà, realizzando sempre di più che Ozan non avrebbe mai voluto farla finita. Successivamente, Nihan ascolterà la furiosa telefonata di suo fratello a Zeynep, in cui le giura che si vendicherà per il suo tradimento appena tornerà in libertà.

"Penso che Ozan sia stato ucciso", spiegherà Kemal a Nihan che non potrà che essere d'accordo con lui dopo aver ascoltato le sue ultime parole.

La telefonata di Zeynep allarmerà Emir

Zeynep aspetterà le 3 di notte per telefonare ad Emir e avvertirlo dei messaggi di Nihan che ha letto sul telefono di Kemal. "Dov'è tua moglie?", esordirà la donna.

Kozcuoğlu si precipiterà nella stanza di Nihan e vedrà che il suo letto è intatto. Zeynep dirà a Emir che Nihan è a casa di Kemal e lui andrà su tutte le furie: "Se mi stai mentendo..." dirà Kozcuoğlu con aria minacciosa, ma Zeynep insisterà, dicendo di aver visto i messaggi direttamente dal telefono di uso fratello. Appena Emir uscirà di casa, Zehir sarà pronto ad avvertire Kemal e Nihan saluterà subito Soydere. Kozcuoğlu ispezionerà l'appartamento di Kemal in preda alla rabbia, ma non ci sarà traccia di sua moglie e questo lo farà infuriare ancora di più. Kemal si renderà conto che Zeynep ha avvisato Emir e quindi non è vero che non hanno più contatti come gli aveva raccontato. Kozcuoğlu si sentirà preso in giro.

Soydere, inoltre, si prenderà una bella rivincita su Emir, dicendogli di aver organizzato tutto solo per dimostrargli che non ha nulla sotto controllo. "Una lezione per dimostrarti cosa non ti appartiene", dirà Kemal prima di mandarlo via. Emir telefonerà a Zeynep e romperà con lei: "Non voglio vederti mai più". Nihan, nel frattempo, rientrerà in casa e si sdraierà accanto a Vildan facendo credere ad Emir di non essere mai uscita.

Il sogno di Zeynep e l'arroganza di Emir

Nelle puntate precedenti, Zeynep ha continuato a vedere Emir di nascosto, pur nutrendo per lui dei sentimenti non corrisposti. La ragazza ha chiesto a Kozcuoğlu di essere qualcosa di più che la sua amante, ma lui l'ha derisa e umiliata.

Nihan, invece, ha organizzato una festa di compleanno per suo marito e gli ha regalato i nuovi anelli per ripetere le promesse di matrimonio. La gelosia di Zeynep è arrivata all'apice e Kemal ha approfittato di tutto questo per giocare un brutto scherzo sia a sua sorella che a Emir. Nel frattempo, Nihan e Kemal hanno portando avanti le indagini per fare chiarezza sulla morte di Ozan.