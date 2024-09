Magdalena metterà in cattiva luce Ida con la sua deposizione in tribunale nella puntata di Un posto al sole di giovedì 12 settembre. Le anticipazioni raccontano che Ida sarà molto giù per come procede l'udienza e Diego per questo la inviterà a cena. Nel frattempo, Guido e Mariella sembreranno arrivati alla fine del loro matrimonio, mentre proseguiranno le indagini della polizia per scoprire il traditore di Eduardo.

Il vento è a favore di Roberto Ferri

Roberto Ferri tornerà più agguerrito che mai e affronterà con fiducia il processo per l'affidamento del piccolo Tommaso.

Con la sua deposizione, punterà a convincere i giudici che Ida non è in grado di occuparsi di suo figlio, ma presto ad aiutarlo nel suo intento arriverà anche Magdalena. I rapporti tra zia e nipote continueranno a essere molti tesi e litigi in cui si accuseranno a vicenda per quello che è accaduto a Tommaso non mancheranno. Quando Magdalena si recherà in tribunale per dare la sua versione dei fatti, la posizione di Ida si complicherà ulteriormente. La donna con le sue parole finirà per mettere in cattiva luce la madre di Tommaso, che vedrà allontanarsi il suo sogno di stare con suo figlio. Ida sarà molto giù per l'andamento del processo, ma potrà contare ancora una volta sul sostegno di Diego.

Quest'ultimo, sperando di poter far tornare il sorriso alla sua ragazza, la inviterà a cena. Per Roberto tutto sembrerà procedere secondo i suoi piani e sarà molto soddisfatto.

Mariella e Guido sempre più lontani

Ci sarà ampio spazio anche per gli altri personaggi, con le indagini della magistratura sul boss Torrente. Gli inquirenti si impegneranno per capire chi possa aver tradito Eduardo rivelando il luogo del suo nascondiglio.

Considerando che l'uomo faceva parte di un programma di protezione, non sarà difficile arrivare ad Alberto, l'unico che ha potuto incontrare Clara e suo figlio nelle ultime settimane.

Nel frattempo, Guido e Mariella sembreranno arrivati a un punto di non ritorno. Dopo l'incontro con Claudia, Del Bue sarà sempre più deciso a vivere la sua nuova storia d'amore alla luce del sole, ma Mariella non riuscirà a rassegnarsi all'idea di perderlo.

A Silvia spetterà ancora una volta l'arduo compito di mediare tra i suoi amici, ma farli tornare insieme sembrerà un'impresa impossibile.

Alberto Palladini a un bivio

Alberto collaborerà con la polizia? Palladini ha supplicato Eduardo di non dire a nessuno che è stato lui a mandare Torrente nel luogo segreto. Sabbiese ha accettato e si è limitato a comunicare alle forze dell'ordine di non essere più al sicuro perché qualcuno aveva scoperto il suo nascondiglio. Alberto, tuttavia, vive nella paura che Torrente e i suoi uomini possano ucciderlo e questo potrebbe spingerlo ad andare dalla polizia. A quel punto Palladini dovrà pagare per la sua azione sconsiderata, ma almeno si salverà la vita. Il boss ha già dato ordine ai suoi uomini di trovare l'avvocato ed eliminarlo.