Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai 3. Le puntate che andranno in onda dal 9 al 13 settembre si preannunciano ricche di colpi di scena che vedranno coinvolto in prima persona Niko. Il giovane avvocato apparirà sempre più preso da Valeria, mostrandosi felice per questa nuova relazione. La giovane, tuttavia, non sembra convincere suo suocero Renato.

Niko sempre più preso da Valeria, Renato scettico

Valeria si è stabilita da Niko, condividendo spazi e intimità con l'avvocato e il piccolo Jimmy. Quest'ultimo non sembrava gradire fino in fondo la presenza della nuova fidanzata di suo padre, ma con il tempo sembra che si stia abituando all'idea.

La convivenza renderà la coppia sempre più unita, e il giovane Poggi apparirà nuovamente sereno dopo tanto tempo. Renato, tuttavia, non condividerà l'entusiasmo del figlio, mostrandosi insoddisfatto della sua nuova relazione: l'uomo non approva diversi comportamenti della ragazza, non ritenendola adatta per suo foglio.

Al contempo nel corso delle puntate in onda sino al 13 settembre ci sarà spazio anche per le vicende che vedono protagonista Manuela. La gemella è stata raggirata da Costabile, il quale ha utilizzato il denaro destinato al suo progetto del parco archeologico per pagare dei debiti personali. Un gesto che la sorella di Serena non sembrerà disposta a perdonare, sentendosi delusa e ingannata dalla persona con il quale stava costruendo una relazione stabile.

Manuela, infatti, non avrà intenzione di continuare a frequentarlo, negandosi anche a telefono.

Micaela sarà ancora fuori Napoli, scatenando la sofferenza di Samuel, il quale sembra disposto a tutto pur di farla rientrare. Il ragazzo escogiterà un piano, in cui coinvolgerà anche il piccolo Jimmy, al fine di far tornare la sua fidanzata il prima possibile.

Il destino di Niko e Manuela

Fin dal momento in cui è rientrata in scena Manuela si è mostrata ancora interessata a Niko, nonostante il suo ex fidanzato stesse per sposare un'altra donna. La scomparsa prematura di Susanna aveva riacceso nella ragazza la speranza di recuperare il rapporto con il suo storico amore. Tuttavia l'avvocato non era stato disposto a iniziare una nuova relazione, affermando più volte di aver bisogno di tempo per elaborare un lutto così importante.

Il rifiuto da parte di Niko aveva scosso Manuela, scatenando la sua sofferenza e spingendola ad avvicinarsi a Costabile nonostante non ne fosse innamorata.

Al contempo anche Niko ha incontrato dopo anni Valeria, una giovane con cui in passato aveva avuto una breve relazione. I due hanno ripreso a frequentarsi, diventando una coppia a tutti gli effetti.

Dunque sia Niko che Manuela hanno intrapreso relazioni con altre persone, allontanandosi sempre di più l'uno dall'altra. Tuttavia non è da escludere che i due possano prima o poi ritornare a essere una coppia. Il rapporto fra la gemella e Costabile è già in rotta di collisione a causa del gesto di Altieri; allo stesso modo anche Valeria non sembra una persona trasparente e prima o poi Niko potrebbe rendersene conto.