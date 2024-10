Juventus-Stoccarda è uno dei match di Champions League 2024/2025 in programma questa sera, martedì 22 ottobre, a partire dalle ore 21.

Gli appassionati potranno seguire l'incontro di questa sera in diretta televisiva e streaming online solo sui canali a pagamento della pay-tv Sky e in streaming con Sky Go e Now, dato che non è prevista la messa in onda in chiaro dell'incontro sul canale free Tv8.

Champions League, dove vedere Juventus-Stoccarda di oggi 22 ottobre

Per questa terza giornata di Champions League, la Juve di Thiago Motta sarà impegnata in casa nel match contro lo Stoccarda che si preannuncia attesissimo dai tifosi che sperano in una vittoria che permetterebbe ai bianconeri di confermarsi a punteggio pieno.

La messa in onda della partita è prevista a partire dalle ore 21, per vederla bisognerà essere degli abbonati alla pay tv satellitare Sky.

La diretta sarà visibile sul canale 201 Sky Sport Uno e su Sky Sport, visibile al canale 252 del decoder per gli abbonati.

Diretta tv e streaming Juventus: visibile su Sky e Now

Sarà possibile seguire il match di Champions dei bianconeri anche in diretta streaming online: i clienti Sky potranno vederla grazie all'applicazione Sky Go, la quale consentirà di assistere all'incontro comodamente da tablet oppure da cellulare. Anche gli abbonati a Now potranno vedere l'incontro di questo martedì 22 ottobre in diretta streaming online.

Per quanto riguarda la messa in onda in chiaro dei match di questa settimana di Champions, è prevista la diretta di Barcellona-Bayern Monaco nella serata di domani, mercoledì 23 ottobre, a partire dalle 21 in poi sul canale Tv8.

La serata prenderà il via alle 20:20 con un ampio prepartita che sostituirà il game show 100% Italia condotto da Nicola Savino, la cui messa in onda riprenderà regolarmente a partire da giovedì 24 ottobre nello slot orario delle 20:30.

Tv8 si assicura ottimi ascolti con un match di Champions League in chiaro

Intanto, proprio grazie agli ascolti della Champions League in chiaro, la rete Tv8 riesce ad assicurarsi una serata con ottimi risultati, come dimostrano i dati registrati nel corso delle prime due giornate della competizione.

I match trasmessi nella fascia serale hanno superato la soglia dei 700 mila spettatori, arrivando a toccare la soglia del 4-5% di share nella fascia oraria compresa tra l'access e il prime time.

Numeri che hanno permesso alla rete free del gruppo Sky di vincere la sfida Auditel con la rete concorrente Nove di Discovery Channel.