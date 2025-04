Nelle scorse ore il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di Area Fritta di Antonio Conte, sottolineando come il tecnico attualmente in forza al Napoli starebbe aspettando solo una chiamata dalla Juventus per il prossimo anno. Secondo il giornalista Giuseppe Cruciani, il tecnico leccese non dovrebbe invece accampare certe pretese, soprattutto dopo appena 8 mesi dall'inizio della sua avventura col club partenopeo.

Juventus, Biasin è certo: 'Conte aspetta solo una chiamata da Torino'

"Conte aspetta solo una chiamata da Torino e dalla Juventus" è questa l'indiscrezione rivelata da Fabrizio Biasin ai microfoni della trasmissione Area Fritta.

Il giornalista ha poi aggiunto: "Non ci si deve stupire del comportamento del leccese, perché da quando allena è sempre stato questo il suo modus operandi. Non da mai certezze ai club in cui milita rispetto al suo futuro e per questo lo ritengo coerente. Io sono convinto che sarà ancora l'allenatore del Napoli nel prossimo anno, però è vero che Conte si sta tenendo aperta la porta se arrivasse quella convocazione dalla vecchia signora che per ora non credo sia ancora arrivata".

Biasin ha poi aggiunto: "Conte bloccato dal contratto col Napoli? Ricordo che anche quando era all'Inter c'era un accordo fra le parti e non solo il leccese se ne liberò ma si prese anche una buonuscita da 7 milioni di euro.

Questo accadde anche perché all'epoca la società nerazzurra gli comunicò un cambio di strategia che non avrebbe previsto grandi investimenti e lui a quelle condizioni non volle restare"

Il giornalista ha infine concluso dicendo: "Io comunque ricordo che Conte a gennaio disse di voler trasformare il Napoli in una squadra che non rappresentasse il cosiddetto "porto di mare" dove i calciatori vanno e vengono ma di avere la voglia di tramutare il club in un punto fermo per i nuovi arrivati.

Dichiarazioni che renderebbero strana una sua uscita dopo appena un anno".

Cruciani: 'Non è possibile che Conte dopo appena 8 mesi non dia certezze al Napoli'

Anche il giornalista Giuseppe Cruciani è intervenuto al podcast Area Fritta dicendo la sua sull'eventuale uscita di Conte dal Napoli: "Il calcio che viviamo oggi è un una follia totale, cioè, c'è un allenatore che ha un contratto di 3 anni appena firmato e quindi non parliamo di uno che si trova a fine rapporto o in un secondo ciclo.

Ripeto, Antonio Conte ha un contratto di 3 anni firmato con grande soddisfazione reciproca nell'estate dell'anno scorso. Non è possibile dopo 8 mesi che un allenatore non dia certezze da questo punto di vista e se ti chiedono in merito al tuo futuro, tu dovresti rispondere "Io ho un contratto per 3 anni, resto qui e cercherò di fare un Napoli più forte". Poi per carità, ci si può dimettere, uno se ne può andare, quello che vuoi, però tutto questo mi sembra una follia".