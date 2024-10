Kemal finirà in carcere per il sequestro di Deniz nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che l'uomo sarà sul punto di consegnare la bambina a Fehime e Huseyn quando Emir arriverà con la polizia cogliendolo sul fatto. Kemal urlerà a gran voce che Deniz è sua figlia, ma per la legge la bambina risulterà di Kozcuoğlu e Hakan non potrà fare altro che arrestare Soydere.

La fine della fuga di Kemal e Deniz

Kemal e Nihan saranno a un passo dalla felicità, ma Emir spezzerà i loro sogni proprio sul più bello. Tutto avrà inizio quando Kemal riuscirà a sfuggire alla polizia grazie alla telefonata di Zeynep e andrà via con la piccola Deniz.

Soydere si prenderà cura della sua bambina e trascorrerà con lei i primi momenti da solo, pronto a consegnarla a Fehime per fuggire all'estero. Kemal si metterà in macchina con la piccola Deniz e aspetterà i suoi genitori in un luogo isolato. Zehir sarà molto bravo alla guida e riuscirà a seminare l'auto degli uomini di Emir che lo stavano inseguendo. Quando Kemal scenderà dalla sua auto per abbracciare Fehime e Huseyin, però, arriverà Emir che rivendicherà la paternità della bambina. Kozcuoğlu spiegherà di aver intercettato l'auto su cui erano i Soydere e tra lui e Kemal nascerà subito una forte discussione. Emir e Kemal si aggrediranno a vicenda, ma l'arrivo della polizia riporterà la calma.

Soydere griderà di essere il padre di Deniz, ma per la legge lui è un rapitore e quindi sarà portato via dalla polizia. "Sei arrestato per sequestro", dirà Hakan che costringerà Kemal a seguire gli agenti.

L'umiliazione di Kemal nel vedere sua figlia in braccio al nemico

Emir riprenderà Deniz e in quel momento la bambina lo chiamerà papà davanti agli occhi increduli e sconfitti di Kemal.

Le urla strazianti di Soydere non serviranno a cambiare la realtà: la piccola Deniz andrà via con Nihan ed Emir, mentre Kemal finirà in prigione. In questura, Kozcuoğlu non perderà occasione per denigrare Kemal, dicendo che l'uomo lo perseguita da mesi. Emir spiegherà che Soydere ha già tentato di ucciderlo e adesso minaccia di prendere la sua bambina facendolo vivere in uno stato costante di ansia.

Leyla e Ayhan penseranno a come far tornare Kemal in libertà. Ad offrire il suo aiuto a Soydere sarà inaspettatamente Zehra che si proporrà come avvocato difensore di Kemal. La donna spiegherà a Zehir di voler difendere il suo amico pe conquistare la sua fiducia.

Il primo tentativo era stato bloccato da Banu, complice di Emir

Nelle puntate precedenti, Kemal ha architettato il rapimento di sua figlia con la complicità dei suoi genitori e di Nihan. Il piano di Soydere, studiato nei minimi dettagli, ha subito una battuta d'arresto al momento della consegna della bambina a Fehime, quando i poliziotti sono arrivati sul luogo segreto grazie ad una microspia che Banu ha nascosto nella borsa di sua suocera.

In quella occasione, però, Kemal è stato in grado di salvarsi deviando il suo percorso e la polizia non ha potuto fare nulla, avendo trovato soltanto Fehime e Huseyin in compagnia di Zehir e Ayhan. Il cambio di rotta ha fatto infervorare Emir che è tornato sulle tracce del suo nemico più agguerrito che mai, mentre Nihan è stata costretta a fingere di essere dalla parte di suo marito per non destare nessun sospetto.