Le anticipazioni della soap tv Endless love annunciano colpi di scena nella puntata che andrà in onda mercoledì 23 ottobre alle ore 14:10 su Canale 5. Vildan e Zehir aiuteranno Kemal a intrufolarsi di nascosto in ospedale per vedere Nihan. Nel frattempo, Asu avrà paura che Emir possa scoprire il suo coinvolgimento nell'incidente di sua moglie. Pertanto, la sorella di Kozcuoglu implorerà Tufan di mantenere segreta la faccenda.

Zehir e Vildan aiutano Kemal a intrufolarsi di nascosto in ospedale

Nihan continuerà a essere ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo il terribile incidente automobilistico in cui è stata coinvolta.

Si trovava da sola in automobile e stava litigando al telefono con Kemal quando si è resa conto che i freni non funzionavano. Nihan subirà un delicato intervento chirurgico e verrà portata in terapia intensiva. Nel frattempo, Kemal chiederà aiuto al suo braccio destro Zehir per escogitare un piano per introdursi di nascosto nella struttura sanitaria, visto il tentativo fallito in precedenza.

Anche Vildan giocherà un ruolo fondamentale nella vicenda: sarà proprio la madre di Nihan ad accettare di aiutare Kemal a raggiungere la sua amata nella sua stanza di ospedale.

Asu ha paura di Emir e chiede aiuto a Tufan

Nel frattempo, Asu sarà in preda alla paura di una possibile ritorsione da parte di Emir.

L’incidente accaduto a Nihan, causato dalla manomissione dei freni della sua automobile, è stato opera sua. È stata proprio Asu a ordinare a uno dei suoi uomini di sbarazzarsi di Nihan, sabotandole la vettura.

La figlia di Galip avrà paura di dover affrontare la furia di Emir una volta scoperta la verità. Asu, quindi, si rivolgerà ancora una volta a Tufan, chiedendogli di non rivelare nulla a nessuno e di proteggerla da Emir.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Kemal ha portato via Deniz

Nei precedenti episodi di Endless love, Kemal ha scoperto che Deniz è sua figlia grazie a un test del DNA. Pertanto, Soydere è corso al rifugio segreto di Nihan e ha litigato con la sua ex per avergli nascosto la paternità della bambina. Dopo aver preso Deniz, Kemal è andato via in macchina, seguito da Nihan che lo ha chiamato al telefono per continuare la discussione interrotta in precedenza.

Durante la corsa su una strada ghiacciata Nihan ha perso il controllo della vettura e si è resa subito conto che i freni non funzionavano. Kemal ha assistito all’incidente della giovane Sezin e si è sentito in colpa per l’accaduto. Nel frattempo, Leyla e Ayhan sono arrivati e hanno allertato tempestivamente i soccorsi, che hanno portato via in ambulanza Nihan.