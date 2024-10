Zeynep farà una richiesta disperata a Tarik: "Ruberesti le prove per me, fratello?". Le anticipazioni di Endless Love rivelano che nella puntata di lunedì 4 novembre Zeynep confiderà a Tarik che a casa di Hakan c'è il bottone che la perso e gli chiederà di prenderlo. Nel frattempo Kemal e Nihan andranno in ospedale e dalle parole del medico e dell'infermiere capiranno che Zeynep ha mentito sul giorno della morte di Ozan.

La richiesta disperata di Zeynep

Zeynep proverà a ricominciare una nuova vita lavorando al bar e andando a vivere da Hakan, ma il passato continuerà a tormentarla.

Oltre all'amore non corrisposto di Emir da cui aspetta un bambino, Zeynep avrà paura di pagare per l'omicidio di Ozan. Disperata, la ragazza chiamerà Tarik, l'unico che può aiutarla a nascondere le prove della sua colpevolezza, e gli chiederà di raggiungerla al più presto.

Il fratello maggiore dei Soydere incontrerà Zeynep in un bar e la ragazza gli spiegherà di stare rischiando molto. "Non so cosa fare", spiegherà, "Hakan ha una prova molto importante contro di me", dirà Zeynep riferendosi al suo bottone che il poliziotto ha ritrovato sulla scena dell'omicidio. "Ce l'ha in casa", continuerà la ragazza, "Ma se lo prendo io lo scoprirà immediatamente". "Ruberesti le prove per me, fratello?" chiederà Zeynep a Tarik scoppiando a piangere.

Il fratello maggiore accetterà di fare questo favore a Zeynep: "Cancellerò tutto da lì, non ci sarà nulla da temere".

Kemal e Nihan vicini alla verità

Kemal e Nihan, intanto, si recheranno in ospedale in cerca di prove utili a spiegare la morte di Ozan. Asu sarà subito avvertita della loro presenza in ospedale e ordinerà ai suoi uomini di rispondere alle domande dei due per incastrare Zeynep.

Nihan chiederà al medico se nella stanza di Ozan avesse notato la presenza di qualcuno poco prima della sua morte.

L'uomo risponderà di non aver visto nessuno e aggiungerà che nessun altro medico era in reparto quel giorno. Nihan capirà che Zeynep ha mentito dicendo che un medico l'aveva cacciata e chiederà a Kemal di indagare più a fondo.

Quando i due parleranno con il finto infermiere complice di Asu, verranno a sapere che una ragazza era nella stanza di Ozan e dalla descrizione sembrerà proprio Zeynep. Nihan chiederà a Kemal di andare da sua sorella e parlarle per capire cosa stia nascondendo.

Il piano di Asu per incastrare Zeynep

Nelle puntate precedenti Asu ha proposto a Emir di consegnare Zeynep a Nihan per separarla definitivamente da Kemal. Kozcuoğlu ha accettato e ha chiesto a Tufan di rapire Zeynep e sistemarla in un capannone in un grosso pacco.

Intanto, Kemal e Nihan hanno ricevuto delle email anonime che li hanno condotti a un capannone, dove avrebbero dovuto finalmente incontrare l'assassino di Ozan. Il piano di Asu era sul punto di compiersi quando Emir ha saputo da Hakan che Zeynep è incinta di lui e si è precipitato a salvarla. Kozcuoğlu è arrivato qualche minuto prima di Nihan e Kemal e ha portato via Zeynep.