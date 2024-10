Colpi di scena in arrivo nei prossimi episodi di Endless Love. Al centro di questi ci sarà Zeynep Soydere e la sua responsabilità nella morte di Ozan. La giovane ha davvero ucciso il marito? Nonostante la sua colpevolezza non sia sicura al cento per cento, ci saranno degli indizi che condurranno a lei e ciò scatenerà la rabbia di Nihan e Vildan, la sorella e la madre del povero Sezin. In particolare, l'odio della seconda porterà quest'ultima a commettere un gesto inaspettato. Stando alle anticipazioni, la signora Sezin impugnerà una pistola e sparerà all'ex nuora.

Anticipazioni Endless Love: Zeynep, accusata di omicidio, fugge

Le anticipazioni dei prossimi episodi della seconda ed ultima stagione di Endless Love rivelano che la verità verrà a galla nel corso della festa per il primo compleanno di Deniz. Visto che Zeynep si rifiuterà di aiutarlo ad incastrare il fratello Kemal, Emir si vendicherà della ragazza facendo arrivare a Nihan un video, girato in ospedale, che mostra Zeynep mentre soffoca Ozan con un cuscino. Scioccata per ciò che ha visto, la pittrice accuserà l'ex cognata di essere un'assassina e cercherà di strangolarla. La giovane riuscirà a fuggire grazie all’aiuto di Asu, d'accordo con Emir, e verrà portata in un luogo sicuro, che però Nihan riuscirà a scoprire grazie al doppio gioco di Alacahan che la metterà sulle suetracce.

Quando la giovane Sezin arriverà alla casa in cui Zeynep si nasconde, tra le due ci sarà uno scontro fisico che si concluderà quando Nihan si renderà conto che la nemica perde sangue dal bassoventre, capendo così che aspetta una bambino. Perciò, deciderà di mettere momentaneamente da parte la rabbia e accompagnerà Zeynep in ospedale.

Poi chiamerà Kemal e gli chiederà di raggiungerle.

Vildan, in cerca di vendetta, spara a Zeynep

Quando vedrà la sorella, Soydere cercherà di convincerla a parlare con il commissario Hakan Demirtas per spiegargli come sono avvenuti i fatti nel giorno in cui Ozan è deceduto. Ciò perché, grazie a un’intuizione di Ayhan Kandarli, Kemal inizierà a sospettare che la sorella sia stata aiutata da un'altra persona ad inscenare il suicidio del povero Sezin.

Nel frattempo, Emir si introdurrà in ospedale e porterà via Zeynep da lì con la propria macchina. Quella notte il perfido Kozcuoglu prometterà alla ragazza che farà il possibile per proteggere la vita del figlio che aspetta e la convincerà a partire con un suo uomo di fiducia. Il piano, però, non andrà come pianificato e Nihan riuscirà a scoprire il porto dal quale Zeynep sta per lasciare Istanbul. Qui accadrà un ulteriore imprevisto. Vildan, in cerca di vendetta per il figlio, seguirà Nihan e porterà con sé una pistola. Non appena si troverà davanti Zeynep, la punterà contro quest'ultima. Nihan cercherà di disarmare la madre, ma durante la colluttazione partirà un colpo che ferirà la giovane Soydere ad una spalla.

La ragazza perderà i sensi tra le braccia del fratello Kemal, arrivato lì pochi secondi dopo lo sparo.

La verità sul suicidio di Ozan

Ozan non si è suicidato. Nei flashback mostrati negli episodi di Endless Love già trasmessi si vede chiaramente la successione degli eventi avvenuti quel giorno in ospedale. Prima Zeynep aggredisce il marito e tenta di soffocarlo con un cuscino. Poi entra improvvisamente in camera il fratello della ragazza, Tarik, il quale cerca di tranquillizzare la sorella e decide di inscenare il suicidio. Perciò, prende in braccio il povero Sezin e lo impicca.