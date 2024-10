Asu coprirà Kemal con Emir, dicendo che suo marito era con lei al momento dell'incidente di Nihan, nella puntata di Endless Love di lunedì 21 ottobre. Le anticipazioni rivelano che Emir metterà alle strette Kemal, chiedendogli dove si trovasse la notte precedente e in quel momento arriverà Asu, che interverrà dicendo: "Era con me". Kemal verrà allontanato dalle guardie per ordine di Emir e sarà costretto ad aspettare fuori, sperando di avere notizie di Nihan. Nel frattempo, Leyla chiederà a Kemal di non dire a nessuno che ha scoperto di essere il padre di Deniz.

Emir verrà a sapere che sua moglie era in pigiama e senza documenti al momento dell'incidente.

Nihan in gravi condizioni: ha bisogno di sangue

Nihan si troverà in gravi condizioni in ospedale dopo l'incidente in auto e i medici avranno bisogno di sangue per salvarle la vita. Sia Emir che Kemal si daranno da fare per trovare le sacche necessarie, ma quest'ultimo si ricorderà che Zeynep ha lo stesso gruppo sanguigno di Nihan e andrà a prenderla. Zeynep non si tirerà indietro e donerà a Nihan il suo sangue, mentre Kemal entrerà in ospedale dopo aver affrontato gli uomini di Emir. Nonostante il divieto imposto da Kozcuoğlu, l'uomo resterà fuori alla sala operatoria ad aspettare notizie dai medici.

Emir non gradirà la sua presenza, soprattutto perché avrà il sospetto che Kemal fosse con Nihan al momento dell'incidente. "Dov'eri la scorsa notte?", chiederà Kozcuoğlu al suo nemico, che sarà interrotto dall'arrivo di Asu. "Era con me", dirà la donna che fornirà un alibi a suo marito, pur sapendo di mentire. "Fai andare tuo marito via da qui", dirà Emir alla sorella, ma Kemal non vorrà saperne.

L'uomo affermerà che resterà in attesa fino alla fine dell'operazione e nessuno potrà portarlo via. Nonostante la sua fermezza, Kemal non riuscirà a restare in ospedale, perché arriveranno due guardie a portarlo via su ordine di Emir.

Kemal resta fuori ad aspettare notizie di Nihan

Le guardie di sicurezza accompagneranno Kemal fuori dall'ospedale e lui resterà seduto sulla panchina.

"Perché hai mentito?", chiederà l'uomo ad Asu, che gli dirà che voleva solo proteggerlo. Kemal non apprezzerà l'iniziativa della moglie e le chiederà di non parlare più al suo posto. Nel frattempo arriverà anche Leyla e Kemal le confiderà di avere molta paura per Nihan. Spiegherà di aver spinto la donna a seguirlo con la macchina e per questo si sentirà profondamente in colpa. Leyla consolerà Kemal, dicendogli che non succederà niente di grave a Nihan, che presto starà bene. La donna supplicherà Kemal di non dire a nessuno di aver scoperto di essere il pare di Deniz, perché Emir potrebbe essere molto pericoloso. Intanto Kozcuoğlu riceverà gli effetti personali di Nihan in ospedale, e capirà che al momento dell'incidente indossava il pigiama e non aveva nessun documento con sé.

La verità che Asu ha nascosto

Asu ha coperto Kemal pur sapendo che fosse in compagnia di Nihan, ma perché lo ha fatto? Certamente non ha intenzione di proteggere suo marito come ha detto, ma teme per se stessa. La vera colpevole dell'incidente è lei, che ha ordinato ai suoi uomini di sabotare i freni dell'auto di Nihan. Asu ha pensato di liberarsi di lei una volta per tutte provocandole la morte, ma i suoi piani non sono andati come previsto. Sa bene che se suo fratello dovesse scoprire la verità, per lei sarebbe la fine.