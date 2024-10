Durante le prossime puntate di Endless love, Asu inizierà a rischiare grosso quando scoprirà che Nihan non è morta nell'incidente stradale da lei architettato. Se la prenderà con Gürcan, colui che ha manomesso la macchina, perché temerà che la polizia possa risalire a lei.

Asu e l'odio incondizionato per Nihan

Asu vorrà uccidere Nihan. La vedrà tra le braccia di Kemal, nonostante lui ormai sia sposato, e penserà che se non si sbarazzerà definitivamente di lei, la sua vita sentimentale sarà sempre in bilico. Penserà a un modo per portare a termine il suo progetto, senza destare sospetti.

L'ideale sarebbe far passare la cosa per un incidente, magari stradale.

Nihan si troverà con la sua macchina a Şile e prima o poi sarà costretta a prenderla per andare via, così penserà bene di chiamare Gürcan, uno dei suoi uomini, e di chiedergli di manomettere la macchina. Basterà praticare un piccolo foro nel serbatoio del liquido dei freni: quando fuoriuscirà tutto, durante la guida il sistema frenante andrà in tilt e Nihan non avrà via di scampo. Asu non avrà nessuna pietà, non penserà nemmeno che in quella macchina potrebbe esserci la piccola Deniz. Ma forse Asu vede anche la bambina come una sorta di nemica, visto che sa che è figlia di Kemal (era stata Nihan a dirglielo).

Nihan rischia di morire

Tutto andrà come previsto: Nihan avrà l'incidente e verrà portata con urgenza in ospedale. Tutti saranno in ansia, tranne Asu, che sogghignante ascolterà la notizia che verrà annunciata dai più importanti telegiornali. Fingerà, però, di essere dispiaciuta e si recherà in ospedale quando tutti saranno in ansia per l'esito dell'intervento chirurgico a cui verrà sottoposta Nihan.

La situazione sarà più grave del previsto, anche perché la ragazza ha perso molto sangue, quindi si aprirà la disperata ricerca di un donatore, visto che le scorte dell'ospedale (relative al suo gruppo sanguigno) sono finite.

Asu teme che la polizia possa scoprirla

Le cose, però, improvvisamente miglioreranno: Kemal si ricorderà che Zeynep ha lo stesso gruppo sanguigno di Nihan, la ragazza farà una donazione e Nihan si salverà.

Tutti saranno felici, eccetto Asu, che sentita la buona notizia al telegiornale, chiamerà subito Gürcan per prendersela con lui.

"Gürcan, mi avevi promesso che avresti fatto un lavoro completo e invece questa qua è ancora viva!", dirà Asu molto adirata per la situazione. "Nihan non è morta e adesso che facciamo? Possono trovare qualcosa che conduca a me? - continuerà a dire Asu al telefono al suo complice - e se l'auto venisse ispezionata per un'indagine? Verrebbe fuori che è stata manomessa?". Sicuramente, dall'altra parte del telefono, Gürcan proverà a tranquillizzarla. "Spero che sia come dici tu", risponderà Asu, ma la ragazza inizierà a tremare.