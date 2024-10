Il cerchio attorno all'omicidio di Ozan si stringerà. Nei prossimi episodi autunnali di Endless Love Nihan e Kemal saranno vicini a scoprire la verità, ossia l'identità dell'assassino del giovane Sezin. Il pubblico italiano ha da poco scoperto, nelle vicende attualmente in onda su Canale 5, che è stata Zeynep a soffocare con un cuscino il povero Ozan. Resta da vedere come lo scopriranno i due protagonisti. Stando alle anticipazioni turche, i due conosceranno la donna che ripulì la scena del crimine e la useranno per risalire all'assassino. Emir, nel frattempo, tramerà nell'ombra e manipolerà la donna.

Trame Endless Love: Nihan e Kemal usano la donna che ripulì la camera di Ozan per arrivare all'assassino

Negli episodi di Endless Love in onda prossimamente su Canale 5 Nihan e Kemal saranno sul punto di scoprire chi abbia ucciso Ozan. La trama incentrata su questa vicenda prenderà il via quando Soydere riuscirà a rintracciare la donna che un anno prima fu assunta dall'omicida per ripulire la scena del finto suicidio del povero Sezin. Nihan e Kemal penseranno di usare la signora in questione per arrivare al vero assassino. Perciò, i due le chiederanno di dare un appuntamento alla persona che l'assunse per eliminare ogni traccia di sé dalla scena del crimine. Entrambi, però, ignorano che la donna è manipolata da Emir che sa della colpevolezza di Zeynep.

Kemal ordinerà a Zehir di tenere sotto sorveglianza la sconosciuta per evitare che possa darsela a gambe durante la notte, prima che lui e Nihan incontrino il vero assassino. Tuttavia, il braccio destro di Soydere cadrà in una trappola ordita da Emir che il giorno dopo invierà a casa della donna due uomini travestiti da poliziotti.

L'uomo si vedrà costretto a fuggire. La sconosciuta ne approfitterà per darsi alla fuga.

Asu consiglia ad Emir di far scoprire a Nihan e Kemal che Zeynep è l'assassina di Ozan

Asu ed Emir trameranno nell'ombra. La giovane imprenditrice appoggerà le azioni del fratello e gli suggerirà di fare in modo che Nihan e Kemal scoprano la verità sulla morte di Ozan.

Alacahan gli consiglierà di dar loro l'assassina in modo tale da separarli per sempre. La giovane, infatti, è convinta che Nihan non sopporterà di stare con il fratello dell'assassina del suo gemello e, di conseguenza, si allontanerà dall'amato Soydere. In questo modo, entrambi (Emir e Asu) otterranno ciò che vogliono, ossia separare i due protagonisti. Kozcuoglu accetterà il consiglio della sorella e farà narcotizzare e rapire Zeynep per portarla nel luogo dell'appuntamento a cui si presenteranno Kemal e Nihan. Per prendere in giro questi ultimi, Emir farà mettere la ragazza in un grande pacco regalo che i due dovranno aprire. Il piano, però, non andrà come progettato. Infatti, all'ultimo momento Kozcuoglu scoprirà che la giovane assassina aspetta un figlio da lui e deciderà di liberarla prima che Soydere e Sezin arrivino sul posto.

Tarik è a conoscenza della colpevolezza di Zeynep

Emir e Asu non sono gli unici a conoscere la verità sulla morte di Ozan. Negli episodi già andati in onda in Italia i telespettatori hanno visto la scena in cui Zeynep ricordava il momento in cui ha soffocato il marito con un cuscino. Sempre nella stessa scena è emerso che anche Tarik conosce l'identità dell'assassino del giovane Sezin, poiché ha sorpreso la sorella nella stanza dell'ospedale e ha visto l'omicidio. Sempre negli episodi già trasmessi su Canale 5 Zeynep ha cercato conforto nelle braccia dell'ex barbiere quando aveva paura di essere scoperta.