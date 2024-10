Deniz rischierà di stare veramente male durante le prossime puntate di Endless love, e il tutto a causa di Kemal. Per via della sua inesperienza da padre, non saprà che la bambina non potrà mangiare le fragole, ma lui gliele darà e per questo finirà in ospedale.

Kemal vuole avere vicino la sua bambina

Kemal sarà molto entusiasta del fatto di essere padre, ma sarà precipitoso nelle cose e non terrà sempre conto del bene della bambina, nonostante la ami da morire. La voglia di averla fin da subito accanto a sé lo porterà anche a mettere in atto un progetto che prevederà che la bambina viva, almeno per un periodo di tempo, insieme ai genitori all'estero.

Solo in questo modo la potrà portare via dalle mani di Emir, nel frattempo lui farà di tutto per sconfiggerlo e magari mandarlo in carcere, visto che ipotizza che dietro l'omicidio di Ozan ci sia il suo zampino. Nihan inizialmente sarà d'accordo con il piano, ma successivamente inizierà a temere per l'incolumità della bambina, soprattutto perché già inizialmente farà un buco nell'acqua.

Nihan vorrebbe mettere un freno al piano di Kemal

Emir farà saltare il piano grazie a Banu e Kemal si vedrà costretto a nascondersi con Deniz in una villa isolata. La situazione sarà abbastanza pericolosa, visto che Kemal è ricercato dalla polizia con l'accusa di aver rapito la bambina.

Nihan vorrà raggiungerlo, ma dovrà sfuggire al controllo di Emir, per questo con un escamotage riuscirà a narcotizzarlo: dormirà almeno fino a quando lei rientrerà a casa.

Grazie a un complice di Ayhan riuscirà a raggiungere Kemal e a parlargli, esponendo la sua idea: forse sarebbe meglio non proseguire con il piano e portare Deniz a casa. Kemal non ne vorrà sapere e sarà sempre più convinto che la sua idea sia vincente.

Deniz finisce in ospedale

Nihan temerà sempre che Emir possa fare del male alla sua bambina, ma non terrà conto di una cosa: l'inesperienza da genitore di Kemal potrebbe giocarle un brutto scherzo.

Quando Nihan andrà a controllare la bambina, noterà che non solo ha la febbre, ma nel viso ha diverse chiazze rosse.

Nihan chiederà a Kemal se ha seguito alla lettera la lista dei cibi che Deniz poteva assumere. "Ha bevuto il latte, ha mangiato lo yogurt... Ah sì, poi le ho dato da mangiare delle fragole", dirà Kemal senza dare tanto peso alla cosa, invece Nihan impallidirà: "Le fragole possono causare una reazione allergica ai bambini sotto l'anno d'età".

Nihan prenderà così tutto il necessario e i due correranno presso l'ospedale più vicino. Situazione abbastanza pericolosa per il piano di Kemal: la bambina, obbligatoriamente, dovrà essere registrata in ospedale e la polizia, che è alla sua ricerca, potrebbe rintracciarla.