Lope racconterà a Jana la grande sofferenza provata per la morte dei suoi genitori nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che emergerà il dolore del ragazzo per non aver detto addio a sua madre e suo padre, che a causa di un incendio non sono più tornati a casa quando era un bambino. Grazie a Jana, Lope darà il suo addio ai genitori e sarà pronto a voltare pagina con il cuore più leggero.

Jana aiuta Lope a superare il suo passato difficile

Lope sarà sempre più protagonista e nelle prossime puntate, grazie a Jana, emergerà la sua infanzia dolorosa.

Dimostrerà di provare dei sentimenti per Vera, ma allo stesso tempo non avrà il coraggio di farsi avanti con lei. Jana si accorgerà del disagio che Lope sta provando e lo aiuterà con alcune sedute in cui lo libererà da un dolore che lo attanaglia da tempo. Gli chiederà di rilassarsi e di dedicarsi a una delle cose che ama di più e sa fare meglio: cucinare un piatto. Il cuoco verrà bendato e inizierà a preparare una torta, mentre Jana lo inviterà a rispondere alle sue domande e aprirsi con lei. Con gli occhi bendati e la mente occupata nella preparazione del dolce, per Lope sarà molto più semplice abbattere le barriere dell'imbarazzo e confidarsi con Jana. Le parlerà della sua infanzia e si scoprirà che Lope nasconde un passato molto doloroso.

Racconterà di aver perso i genitori quando era un bambino e ricostruirà la scena della tragedia: "Arturito, il matto del paese, ci disse che c'era un incendio, ma noi non lo ascoltammo". Lope avrà le lacrime agli occhi e Jana gli chiederà di descrivere la sua infanzia con un odore.

L'addio di Lope ai suoi genitori

Per descrivere la sua infanzia Lope sceglierà l'odore della salamoia, perché i suoi genitori lavoravano in un conservificio e le loro mani avevano l'odore di acqua e sale.

Le sedute con Jana continueranno fino a quando Lope non riuscirà a liberarsi del suo dolore. Sempre bendato, racconterà alla cameriera l'ultima volta in cui ha visto i suoi genitori vivi: "Sono usciti per andare al lavoro e non ho potuto salutarli come avrei voluto". Jana inviterà Lope a salutare i suoi genitori in quel momento: "Puoi dire loro tutto quello che vuoi, li hai davanti".

Il cuoco ringrazierà i suoi genitori per l'amore ricevuto: "Non siete morti, continuate a vivere in me. Addio papà, addio mamma". Lope sarà molto emozionato e dopo questo momento si sentirà in pace con se stesso. Il ragazzo non potrà fare altro che ringraziare Jana per questa esperienza magica.

Il primo incontro di Vera e Lope

Lope prova un forte interesse per Vera, ma non ha ancora trovato il coraggio di dichiararsi. I due si sono conosciuti per caso, quando Lope stava cercando Maria nel bosco. Maria era stata sequestrata e tutti a La Promessa erano in pena per lei. Lope e gli altri sono usciti a cercarla e il cuoco si è imbattuto per la prima volta in Vera. La ragazza ha raccontato di essere scappata dagli abusi di suo padre e Lope ha voluto aiutarla portandola al palazzo.

In un primo momento il cuoco ha nascosto Vera in soffitta, raccomandandole di non uscire, ma la ragazza non ha resistito a lungo. Dopo poco tempo Vera era già vestita da cameriera e tutti l'hanno scambiata per la nuova arrivata che Pia avrebbe dovuto assumere. La buona educazione di Vera è piaciuta immediatamente a Cruz, che l'ha considerata una delle migliori cameriere mai avute.