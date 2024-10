Tarik tenderà una trappola a Banu e la sorprenderà mentre toglie una microspia che aveva precedentemente piazzato nella borsa di Fehime per monitorare i suoi spostamenti e scovare così il nascondiglio di Kemal e Deniz. Tarik sarà furioso con la moglie e la accuserà non solo di essere la talpa ma anche di averlo sempre preso in giro. È quello che emerge dalle anticipazioni riguardanti la puntata della soap Tv Endless Love in onda nel pomeriggio di mercoledì 30 ottobre 2024.

Banu viene sorpresa da Tarik mentre toglie una microspia dalla borsa di Fehime

La trama del 30 ottobre riprenderà dal momento in cui Kemal deciderà di trovare la persona che lo ha tradito e che ha quasi mandato all'aria la sua fuga con Deniz. L'ingegnere chiederà aiuto al fratello per stanare il colpevole. A questo punto, visto che Tarik già sospetterà di Banu, le tenderà una trappola e la sorprenderà mentre lei starà togliendo un localizzatore che aveva messo nella borsa di Fehime. Tarik sarà sconvolto e andrà su tutte le furie, accusando la moglie non solo di aver tradito l'intera famiglia ma anche di averlo sempre preso in giro. Banu, in lacrime, chiederà perdono a Tarik dicendogli di essere starà costretta a fare la spia perché obbligata da Emir.

Tarik rivela a Kemal che Banu è la spia

Tarik non vorrà sentire ragioni e chiuderà la moglie in camera togliendole il cellulare, in modo che lei non possa contattare Emir. Poi riferirà a Kemal quanto appena scoperto: è Banu la spia che li ha traditi. Nihan, intanto, continuerà a fingere con Emir di essere preoccupata per Deniz, anche se in realtà lei sa bene che la figlia è al sicuro con Kemal.

Nelle trame successive, Kemal e Nihan penseranno ad un modo per nascondere Deniz ed evitare che Emir la trovi e la porti all'estero. Purtroppo, però, la bambina avrà una reazione allergica alle fragole e Nihan e Kemal saranno costretti a portarla in ospedale. Il medico, vedendo che la bimba non ha documenti, avvertirà la polizia e così Hakan avrà modo di localizzare la zona in cui di nasconde l'ingegnere.

Endless Love raddoppia in prime time l'8 e il 15 novembre

Prosegue il successo di Endless Love, sia per quanto riguarda gli appuntamenti in onda nel daytime che quelli in prima serata. La dizi turca, in entrambi i casi, riesce a superare i 2 milioni di telespettatori, segno che le vicende di Nihan e Kemal appassionano, il pubblico di Canale 5. Anche per questo, Mediaset ha deciso di raddoppiare l'appuntamento in prime time per le prime due settimane di novembre. Endless Love infatti, andrà in onda, oltre che il giovedì sera, anche nella prima serata del venerdì l'8 e il 15 novembre, andando a scontrarsi con Tale e Quale Show di Carlo Conti trasmesso su Rai 1.