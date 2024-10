Tarik sorprenderà Banu con la microspia e scoprirà che è lei la talpa nella puntata di Endless Love (titolo originale turco Kara Sevda) del 30 ottobre. Le anticipazioni rivelano che l'uomo sarà furioso con sua moglie dopo aver capito che è stata lei a far localizzare l'auto dei suoi genitori a Emir. "Mi hai pugnalato alle spalle, non mi hai mai amato", urlerà in lacrime Tarik. Banu proverà a spiegare a suo marito che Emir non le ha lasciato scelta, ma per lui sarà impossibile tornare ad avere fiducia in lei.

Asu metterà in guardia Tarik

L'incontro tra Kemal e i suoi genitori per consegnare loro Deniz fallirà, ma grazie a Zeynep Soydere riuscirà a sfuggire alla polizia.

Kemal e la piccola Deniz saranno al sicuro in una casa indicata da Ayhan, mentre Fehime e Huseyin torneranno a casa. Ormai tutti sanno che c'è una talpa che ha aiutato la polizia a scoprire il luogo dell'incontro e Fehime sarà certa che si tratti di Asu. Quando la ragazza si presenterà dai Soydere, infatti, la donna non esiterà a cacciarla in malo modo. Tarik proverà a parlare con Asu scusandosi del comportamento di sua madre e lei lo metterà in guardia dicendogli che la talpa probabilmente è sua moglie. Le parole di Asu faranno riflettere Tarik che terrà sotto controllo Banu e appena la donna si alzerà da tavola con una scusa la seguirà. L'uomo sorprenderà sua moglie in camera di Fehime e la vedrà frugare nella sua borsa per togliere la microspia che aveva piazzato.

Tarik sarà a dir poco furioso con Banu che ha venduto a Emir tutte le informazioni di casa Soydere, proprio come gli aveva rivelato Asu.

Banu messa alle strette da Tarik

Tarik pretenderà delle spiegazioni da Banu: "E allora? Hai venduto i miei genitori?", chiederà alla donna che gli dirà di non aver avuto scelta. "Mi hai pugnalato alle spalle", dirà Tarik in preda alla rabbia.

Il fratello di Kemal si siederà in lacrime e dirà a Banu: "Non mi hai mai amato", ma lei proverà a convincerlo del contrario. "Non è vero, ti amo tanto dirà la donna avvicinandosi a suo marito che rifiuterà la sua carezza. Tarik si sentirà completamente ingannato da sua moglie, sin dall'inizio della loro relazione: "Come ho fatto ad entrare in questo letto con te?", domanderà.

Banu proverà a calmarlo, ma lui le tapperà la bocca con la sua mano: "Non dire più che mi ami". La discussione tra i due sarà interrotta dall'arrivo di Fehime e, almeno per il momento, Tarik deciderà di non dire nulla a sua madre di quello che è appena accaduto con Banu.

Banu lavora per Emir da sempre

Nelle puntate precedenti Kemal ha messo in atto il suo piano per rapire Deniz ed Emir ha potuto contare sull'aiuto di Banu. Promettendo una grossa somma di denaro alla moglie di Tarik, Kozcuoğlu ha chiesto di sapere tutto quello che accade a casa Soydere. Banu non si è lasciata sfuggire l'occasione e ha informato Emir che l'indomani Kemal avrebbe rapito Deniz. La donna non si è limitata a rivelare la data del sequestro, ma appena ha saputo che Zeynep ha aiutato il fratello ha messo al corrente Emir anche di questo particolare. Tarik lo ignora, ma Banu ha sempre lavorato per Emir e lo ha sposato eseguendo un suo ordine.